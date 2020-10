Kom med bag facaden: Herfra blev aktionen mod Peter Madsen styret

I praksis vil der da også være et tæt samarbejde mellem kommandostationen og vagtcentralen, og på grund af teknologien, vil man begge steder have fuldstændig samme oplysninger til rådighed.

Ved et bord forrest i lokalet er der pladser til de personer, som på tværs af myndigheder skal samarbejde om de rigtige løsninger, og i sidste ende skal tage en beslutning om, at »nu gør vi sådan«.

I forbindelse med en oversvømmelse, giver det ikke mening at have en repræsentant med fra efterforskningen hos Vestegnens Politi. Ligesom det ikke giver mening at have kommunale repræsentanter med i forbindelse med en drabssag. Der er med andre ord en skiftende »besætning« i kommandostationen.