Hvidovre Kommune har åbnet en ny mulighed for ude-fitness.

Kom i form: Klar med ude-fitness

Vestegnen - 08. maj 2021 kl. 06:56 Kontakt redaktionen

Kommer man forbi Avedøre Idrætscenter på sin gå-, løbe- eller cykeltur, eller bor man i Avedøre-området, så kan man nu lave udendørs træning på en ny træningsstation ved siden af idrætscentret. Den indeholder blandt andet motionscykel, trappemaskine og flere andre aktiviteter.

Det er Hvidovre Kommune, der har sørget for at få sat motionsredskaberne op, og tiltaget ligger i forlængelse af kommunens kultur- og fritidspolitik, der blandt andet har fokus på at udnytte byens udearealer som motionsrum.

Træningstationen ved Avedøre Idrætscenter er noget mere avanceret end den, der fx er mellem rådhuset og børnesundhedshuset ved Claus Petersens Allé. I Avedøre kan man blandt andet indstille belastningen på motionscyklen og trappemaskinen, og på alle redskaber er der QR-koder, som - når man scanner dem med sin mobil - fører til små videofilm med inspiration og vejledning til, hvordan man bruger redskaberne.

- Nu er fitness-centrene ganske vist åbnet igen for brugere over 18 år, men her i corona-tiden har flere fået smag for at træne udendørs, så jeg håber, at træningsstationen her vil glæde mange, siger formand for kultur- og fritidsudvalget i Hvidovre Kommune, Maria Durhuus.

Også i Rebæk Søpark er der ved at blive bygget en træningsstation, og kommunen har en ansøgning liggende hos Kystdirektoratet i forhold til at få sat motionsredskaber op i Kystagerparken.

- Det er vigtigt, at alle i Hvidovre har mulighed for at leve et sundt og aktivt liv, og med motions- og træningsredskaber i det fri, gør vi det nemt, billigt og fleksibelt at dyrke fitness alene eller sammen med andre. Og hvem ved - måske kan motionspunkterne meget vel også gå hen og blive steder at møde nye mennesker og finde nye fællesskaber? Og det er jo også godt for vores sundhed, siger borgmester Helle Adelborg.