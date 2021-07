Hans Mølgaard er formand for Slægtshistorisk Forening for Vestegnen. Foto: Kenn Thomsen

Kom godt i gang med slægtsforskning

Vestegnen - 03. juli 2021 kl. 10:21 Af Lisbeth Jansen

Hvis man er nybegynder i slægtsforskning, er her en række råd til, hvordan man kommer godt i gang med jagten.

Informationer om ens slægt kan findes i de arkivalier, som landets forskellige arkiver ligger inde med. Arkivalier er dokumenter eller optagelser, der indeholder oplysninger om et sted, en gruppe mennesker eller en historisk periode.

Myndighederne har gennem tiden registreret en masse oplysninger om danskerne, heriblandt ens forfædre, når de har været i kontakt med myndighederne af forskellige årsager. Som eksempler kan nævnes registreringer af dåb, konfirmation, vielse, begravelse, skilsmisse, adoption, køb af ejendom, retssager, uddannelse, session, udvandring til et andet land.

Fordi de registreringer er gjort af forskellige myndigheder, ligger informationerne ikke det samme sted, men er spredt over mange forskellige typer arkivalier.

Vær velforberedt

Man kan af samme årsag ikke bare slå et navn op og få en oversigt over de dokumenter, der beskriver en persons liv. Man skal tværtimod selv på jagt og derfor vide, hvor man skal lede.

Derfor er det en god idé at være velforberedt inden jagten indledes. Det allerførste skridt er at samle al den viden om ens nærmeste slægt, som man kan.

Det gør man ved at spørge familiens ældste medlemmer ud og kigge i familiens gemmer, om der eksempelvis ligger fødsels- eller vielsesattester på en eller flere personer. Der kan også ligge breve, som et familiemedlem har skrevet. Jo flere oplysninger man har, jo bedre er chancerne for at finde forfædrene i arkivalierne.

- Jeg vil anbefale, at man spørger sine forældre og bedsteforældre hvor og hvornår de og andre familiemedlemmer er født. Egentlig er det dåben, man finder frem i kirkebogen (men man er registreret under fødselsdato, red.). Når man finder dåben, får man også andre oplysninger om barnets forældre. Man kan også være heldig, at der står, hvor familien har boet. Så kan man gå videre i andre kilder, siger Hans Mølgaard, der er formand for Slægtshistorisk Forening for Vestegnen.

At begynde forskningen

De allermest nødvendige oplysninger for at komme i gang med at søge oplysninger er for- og efternavn, fødselsdato og -år, fødesogn, dødsdato og -år samt sogn for den person, man vil undersøge - det kan eksempelvis være en bedsteforælder.

Oplysninger om sognet er vigtig, fordi man søger i kirkebøger, og hvert kirkesogn har udfyldt sine egne kirkebøger. Kender man ikke sognet, kan man måske være heldig at kende navnet på den landsby, hvor familien boede, og så søge i landsbyens sogn eller nabosogn.

Især året for en hændelse er vigtigt, fordi fødsler, dødsfald og andre kirkelige handlinger er registreret kronologisk - og efter køn.

Når mest mulig information er indsamlet, er det tid til at tage det første kig i arkivalierne. Enten derhjemme ved computeren eller på et arkivs læsesal.

Som ny slægtsforsker lægger man som regel ud med at finde de grundlæggende oplysninger om hvor og hvornår de enkelte personer i ens slægt levede. Det vil sige navn, fødselsdato og sted, forældre, ægtefælle, dødsdato og sted. De informationer finder man i kirkebøger og folketællinger, som er tilgængelige via Rigsarkivet på Arkivalieronline og Dansk Demografisk Database.

Folketællinger er optællinger af beboere i de enkelte husstande i Danmark udvalgte år. Her kan bonusinformationer være navne på børn, søskende, tjenestefolk eller familieoverhovedets erhverv.

Stille og roligt kan man udvide sine søgninger til også at finde ud af, hvordan forfædrenes liv var. Eksempelvis gennem oplysninger om erhverv, ejendom og formue og mange andre ting.

Lægdsruller kan også være et godt sted at søge efter mandlige familiemedlemmer, der har gjort militærtjeneste. Men disse fortegnelser kræver lidt øvelse at gennemskue.

På arkivalieronline og i arkivdatabasen Daisy, kan man finde indscannede skifter, lægdsruller og andre arkivalietyper. Men det kan også give mening at tage forbi Rigsarkivet eller et lokalt arkiv for at finde nogle af de mange kilder, der ikke er scannet ind digitalt og kan findes på nettet.

Udover at få hjælp på landets arkiver og i slægtsforskningsforeninger, kan man tage på et kursus i slægtsforskning eller låne bøger om slægtsforskning på biblioteket.

Derudover er en god og overskuelig kilde til opstart og hjælp også Statens Arkivers hjemmeside www.sa.dk - her finder man mange guides og forklaringer af fagbegreber.