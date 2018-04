Foto: Ritzau Scanpix

Send til din ven. X Artiklen: Kom af med hovedpinen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kom af med hovedpinen

Vestegnen - 21. april 2018 kl. 10:00 Af Louise A. Poulsen, Søndagsavisen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Stort set alle har hovedpine indimellem. Men kan man selv forebygge det? Og hvornår skal man opsøge en læge?

Dunkende tindinger, ømme øjne og spændt nakke. Næsten alle dans­kere kender følelsen af hovedpine.

Faktisk har 75 procent haft spændingshovedpine, som er den almindelige form for hovedpine, inden for det seneste år. Dertil kommer de 10 procent, der har haft migræne inden for det seneste år, viser tal fra Rigshospitalet i Glostrup, hvor man har oprettet verdens første hovedpinecenter.

Stifteren er den internationalt anerkendte og bredt citerede professor i neurologi Jes Olesen. Han har i år udgivet bogen »Hovedpine« og giver her sine råd til at undgå de ubehagelige smerter - og dulme dem, hvis de alligevel opstår.

Hvorfor får man hovedpine?

»Vi ved faktisk meget lidt om, hvad det skyldes. I gamle dage troede man, at musklerne spændte så meget, at der ikke kom blod igennem dem. Men det er forkert. Spændingshovedpine, som er den almindelige hovedpine, de fleste af os har fra tid til anden, kommer fra ømme punkter, især i nakken og tyggemusklerne. Migræne, som omkring 10 procent af befolkningen har haft inden for det seneste år, skyldes signalstoffer rundt om hjernens blodkar. Det er især en kvindesygdom. Den knytter sig til menstruationen, men kan også komme på andre tidspunkter.«

Hvad kan man gøre for at forebygge spændingshovedpinen?

»Det vigtigste er at undgå stress, men det kan jo være meget svært for patienten at lave om på med det samme. Det er også vigtigt at få regelmæssig søvn, så man ikke sover for lidt ugen igennem og indhenter det fortabte i weekenden. Generelt er motion også rigtig godt for hovedpinepatienter. Og så skal man spise regelmæssigt og undgå at springe måltider over - for lavt blodsukker kan udløse hovedpine hos nogle. Stærkt lys kan også give hovedpine, så anskaf nogle gode solbriller, der også dækker i siderne, og undgå modlys. Endelig kan alkohol - og her snakker vi ikke om tømmermænd - give hovedpine, så det kan man jo forsøge at undgå. Især rødvin kan nogle patienter få ondt i hovedet af efter bare et eller to glas. Fysioterapi og massage kan også virke afslappende på musklerne, så man ikke får spændingshovedpine, og generelt er det godt at få spændt ud og slappet af.«

Hvis man alligevel får hovedpine, hvad kan man så gøre?

»Det klogeste er at tage hovedpinepiller så tidligt som muligt, så hovedpinen ikke når at udvikle sig. Men man skal selvfølgelig passe på ikke at tage piller for tit. Nogle hovedpiner kan tages i opløbet med en kop kaffe eller stærk te og lidt afspændingsøvelser. Vores psykologer her på hospitalet øver meget afspænding med patienterne. Det kan være at sidde ned, lukke øjnene, tænke på noget behageligt og slappe af i kroppen. Det minder om meditation.«

Hvad skal man gøre, hvis man har hovedpine tit - hvornår bliver det et problem, man skal gå til lægen med?

»De fleste, der har migræne, ved, at de har det, for de har haft det i lang tid. Er de ikke i behandling, skal de gå til lægen. Når vi taler om spændingshovedpine, vil jeg sige, at hvis man har det en til to gange om måneden og kan få det til at gå væk med piller, så behøver det ikke være et problem. Men bliver det oftere end det, kan man spørge sig selv, om det er et problem - om det nedsætter ens livskvalitet. Hvis det gør det, så bør man gå til lægen. Og her er det en rigtig god idé at forberede sig på lægebesøget. Mange læger har møgtravlt, interesserer sig ikke for hovedpine og får mås­ke ikke spurgt ordentligt ind.«

Hvordan forbereder man sig på et lægebesøg?

»Man skal registrere sine anfald og symptomer. Og tænke over, hvad der udløser det. Når man skriver en hovedpinedagbog over sine anfald, vil der også ske det, at man måske selv finder ud af, hvad der giver en hovedpine. Nogle bliver også opmærksomme på, at de tager for mange hovedpinepiller. Det kan nemlig også give hovedpine. 70.000 danskere tager hovedpinemedicin mindst hver anden dag, og det er for meget - medmindre det er lægen, der har bestemt behandlingen.«

Kilde: Professor i neurologi Jes Olesen og bogen 'Hovedpine'