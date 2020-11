Kørte rundt med pistol: Skal to og et halvt år i fængsel

Den 35-årige mand var utilfreds - han ville gerne have sagen ud af verden og komme videre. Nu er dommen så, en lille måneds tid senere, blevet afsagt. Den 35-årige mand er idømt to og et halvt års fængsel. Han modtog dommen og er nu sendt til omgående afsoning.

Den 35-årige har forklaret, at han havde købt pistolen for cirka 3.500 kroner - nærmest som en slags souvenir. Han understregede, at han ikke havde til hensigt at bruge pistolen overhovedet, og at han faktisk ikke vidste, om det var en gaspistol eller et rigtigt skydevåben. Han havde ikke tænkt over, at han havde pistolen liggende i bilen, da han kørte rundt i Hvidovre.