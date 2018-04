En 19-årig mand blev sigtet for både narkokørsel og for at køre over for rødt lys.

Kørte over for rødt - sigtet for narkokørsel

Ud over at blive sigtet for at køre over for rødt, blev den 19-årige fører fra Taastrup også anholdt og sigtet for narkokørsel, da en test gav positivt udslag for både kokain og cannabis. Manden blev kørt til Albertslund Politigård for at få udtaget kontrollerende blodprøver.