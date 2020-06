Flere bilister er mistænkt for narkokørsel. Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Kørte over for rødt: Mistænkt for narkokørsel Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kørte over for rødt: Mistænkt for narkokørsel

Vestegnen - 16. juni 2020 kl. 10:41 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fredag den 12. juni klokken 20.01 eftersatte en patruljevogn fra Vestegnens Politi en bil på Smedeland i Glostrup, fordi bilen kørte over for rødt. Bilen fortsatte og stoppede ikke, selv om patruljevognen gjorde tegn til standsning. Patruljen mistede kort efter visuel kontakt med bilen, og da de fandt den igen, var bilen forladt.

I bilen fandt politifolkene en joint og senere samme aften fandt patruljen frem til ejeren. Han erkendte narko-kørsel, kørsel over for rødt og at have kørt, selv om han i samme periode var frakendt kørekortet.

Han var ikke den eneste, som denne fredag aften blev standset af Vestegnens Politi, mistænkt for narkokørsel. Klokken 21.20 standsede en patrulje en bil på Brøndbyøster Boulevard til kontrol. Føreren, en 20-årig mand fra Ishøj, havde ikke førerret og blev i øvrigt skønnet påvirket af narko, hvilket et udslag på en narkometertest bekræftede. Han blev anholdt og kørt til udtagelse af blodprøve på politigården i Albertslund.

Natten til lørdag den 13. juni klokken 01.10 standsede en patrulje en bil i Gildhøjparken i Brøndby til kontrol. Føreren, en 23-årig mand fra Vallensbæk, blev skønnet påvirket, hvilket en narkometertest bekræftede. Han blev anholdt og kørt til udtagelse af blodprøve. Han blev desuden fundet i besiddelse af lidt hash og nogle receptpligtige piller, hvilket udløste sigtelser for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer og lægemiddelloven.