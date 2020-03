En 55-årig mand er sigtet for spirituskørsel, efter han kørte ind i en parkeret bil i Brøndby Strand.

Kørte ind i parkeret bil: Sigtet for spirituskørsel

En 55-årig mand er blevet sigtet for spirituskørsel efter et trafikuheld i Brøndby Strand. Han nægter sig skyldig, oplyser Vestegnens Politi.

En politipatrulje kørte onsdag den 25. marts kl. 17.30 til en anmeldelse om et mindre færdselsuheld på Gammel Køge Landevej i Brøndby Strand.

Et vidne havde set en bilist påkøre en parkeret bil, hvorefter vidnet henvendte sig til bilisten. Vidnet mistænkte bilisten for at være alkoholpåvirket, hvorfor politiet blev kontaktet.