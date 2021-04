Kørte ind i hegn: Politiet i aktion

En mand er tirsdag aften blevet anholdt og sigtet for spirituskørsel, efter han i et solouheld kørte ind i et hegn på Jyllingevej i Rødovre.

Vestegnens Politi fik tirsdag klokken 21.13 en anmeldelse om, at en bil havde påkørt et hegn ved Jyllingevej 173 i Rødovre.

Bilisten forsøgte dog at flygte fra politiet, men en hundepatrulje satte efter ham, og bilisten blev kort efter anholdt på Mariehøj i Rødovre.

Manden er nu sigtet for spirituskørsel, oplyser Torben Wittendorff, vagtchef hos Vestegnens Politi. Han fortæller også, at ingen er kommet til skade i forbindelse med sagen.