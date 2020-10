Kørte i en ordentlig koger: Mister bil og kørekort

Den 58-årige mand blev i februar 2019 stoppet af Vestegnens Politi på Herstedøstervej i Glostrup. Manden havde drukket både før og under kørslen, og promillen var så høj, at Vestegnens Politi besluttede at beslaglægge hans bil på stedet og inddrage hans kørekort.

Retten bestemte også, at hans bil skal konfiskeres. Det betyder, at bilen sælges, og at pengene tilfalder statskassen. Færdselsloven siger, at hvis man kører med en promille på over 2, så skal der ske konfiskation af bilen, hvis spritbilisten ejer bilen.