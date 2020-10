En 34-årig mand er blevet sigtet for narkokørsel, for at køre uden førerret, og for at være i besiddelse af narko.

Kørte hasarderet rundt: Nu er han sigtet

Bilen blev standset på Nyvej, og det endte med, at betjentene anholdt føreren, en 34-årig mand, for at køre i narkopåvirket tilstand med henblik på at få udtaget blodprøve. Han var tidligere frakendt førerretten, og blev derfor sigtet for at køre uden førerret, hvilket alene koster en bøde på 7.000 kroner i førstegangstilfælde. Desuden blev han sigtet for at være besiddelse af et mindre kvantum narkotika.