Kørte galt på motorvejen: Fører dræbt

En bil kørte søndag aften galt på Amagermotorvejen / Køge Bugt Motorvejen i retning mod Vallensbæk, kort efter Avedøre, hvor motorvejen fletter ud til henholdsvis Køge Bugt Motorvejen og Motorring 3.

En 27-årig mand omkom i ulykken, der tilsyneladende skete, da føreren mistede herredømmet over bilen.

Vestegnens Politi, Hovedstadens Beredskab og Region Hovedstadens akutberedskab fik anmeldelsen klokken 17.50.

Motorvejen var i en periode helt spærret, mens redningsarbejdet stod på, men der er nu ryddet op, og trafikken kan igen passere normalt.

Vagtchefen hos Vestegnens Politi oplyser, at der var tale om et solouheld, hvor ingen andre biler var involveret. Hvad der var årsag til uheldet, skal politiet nu forsøge at klarlægge. Blandt andet har en bilinspektør været tilkaldt for at undersøge de nærmere omstændigheder.

Der var to personer i bilen, som kørte galt. Den 27-årige mand, der kørte bilen, blev ved ulykken slynget ud af bilen og omkom, mens en passager ikke er kommet fysisk til skade.