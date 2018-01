Kørte galt og stak af

Vestegnens Politi indsatte blandt andet hundepatruljer i eftersøgningen. Politiet anholdt kort efter en 35-årig mand i nærheden af uheldsstedet, og han mistænkes nu for at have kørt bilen, og han mistænkes desuden for at have kørt i enten spiritus- eller narkopåvirket tilstand.