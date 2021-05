En 28-årig mand er dømt for at køre for tæt og for hurtigt på Motorring 3 ved Brøndby. Arkivfoto: Thomas Olsen

Kørte for tæt og for hurtigt: Så skete dette

Blandt trafikanterne i nordlig retning var en 28-årig mand. Han lå i den yderste vognbane, og ville gerne forbi en forankørende bil. Han kørte tæt op bag den forankørende bil for at presse den til at skifte vognbane. Det lykkedes også, og den 28-årige accelererede derefter kraftigt op og kørte forbi.

Den 28-årige mand blev dømt for, over en strækning på 420 meter, hvor hastigheden lå på 112 kilometer i timen, at have kørt alt for tæt på den forankørende bil. Afstanden var på bare 12,44 meter. Dermed havde det ikke været muligt at reagere, hvis noget uventet var sket. Den 28-årige blev også dømt for efterfølgende at have sat farten op, da den forankørende trak ind. Hastigheden blev målt til 152 kilometer i timen.