Kørte bil i narkorus: Kunne ikke tage vare på sig selv

Vestegnen - 17. juli 2020 kl. 12:34 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En mand og en kvinde var så påvirket af narko, at Vestegnens Politi skønnede, at de ikke kunne tage vare på sig selv. Alligevel kørte de bil i Brøndby.

Det var torsdag den 16. juli kort før klokken 06.21, at Vestegnens Politi blev kontaktet af en borger, der mente at have set to personer ankomme i bil til en tankstation på Park Allé i Brøndby, på trods af at føreren virkede meget påvirket af narko.

En politipatrulje, der blev sendt til stedet, kunne konstatere at den 32-årige fører virkede narkopåvirket og det blev han sigtet for. Han blev samtidig sigtet for at køre bil, selv om han var frakendt kørekortet.

Det vidste sig samtidig, at også den kvindelige passager havde ført bilen - og også hun blev skønnet narkopåvirket.

Da de begge var så påvirkede, at betjentene skønnede, at de ikke kunne tage vare på sig selv, blev de taget med på politigården i Albertslund. Her blev det også fastslået ved blodprøve, at manden var påvirket af blandt andet kokain.

At køre bil, selv om man er narkopåvirket, er dyrt. Ud over at man bliver frakendt kørekortet, så vil det som udgangspunkt første gang koster en netto-månedsløn og anden gang man bliver taget, får man som udgangspunkt 10 dages fængsel, oplyser Vestegnens Politi.