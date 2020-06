24-årig tævet af otte mænd og smidt i bagagerum

De otte mænd, der er i alderen mellem 20 og 36 år, var tiltalt for at have tvunget en 24-årig mand ned i bagagerummet i en bil i Rødovre og kørt ham til Frederikssund, hvor han blev udsat for vold og aftvunget 450.000 kroner.

Ud over fængslestraffen blev en af de dømte udvist af Danmark.

Alle blev fængslet efter dom og alle har anket.