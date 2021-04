Kørte på baghjul og op mod 300 km/t: Det er motorcyklist sigtet for

Politiet: Uden omtanke for andre

I begyndelsen af april dukkede en video op på internettet med optagelser fra en motorcykel, som blandt andet kører på baghjulet, flygter fra politiet og kører med op mod 300 kilometer i timen mellem andre trafikanter på en motorvej.

I sidste uge indledte Vestegnens Politi en efterforskning af kørslen på videoen, som blandt andet foregår i Glostrup, og fredag blev en 26-årig mand fra Glostrup anholdt og sigtet for grove overtrædelser af færdselsloven samt straffelovens bestemmelser om at bringe andres liv og helbred i fare med mulighed for fængselsstraf.

- Videoen viser en adfærd uden omtanke for andre medborgeres sikkerhed. Når man kører omkring 300 kilometer i timen tæt mellem helt almindelige trafikanter, mener vi, straffelovens regler om at fremkalde fare for andre kommer i spil - og det har vi sigtet ham for, siger vicepolitiinspektør Andreas Mollerup, Vestegnens Politi.

Vicepolitiinspektøren tilføjer, at efterforskningen fortsætter, hvorefter det bliver op til anklagemyndigheden at vurdere spørgsmålet om tiltalerejsning for en domstol.

