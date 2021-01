Kører ud til borgerne: Lokal smitteopsporing godt i gang

Rie Hjørland og Lars Ole Andersen er en del af Brøndby Kommunes syv mand store smitteopsporingsenhed, der er kommet rigtig godt fra start.

Vestegnen - 29. januar 2021 kl. 06:51 Kontakt redaktionen

Nu kan coronasmittede Brøndbyborgere blive ringet op af kommunen. Kommunale medarbejdere i den lokale smitteopsporing skal sikre, at de nære kontakter får besked og at alle smittede har mulighed for at gå i isolation.

Brøndby Kommune har indgået en aftale med Styrelsen for Patientsikkerhed om at hjælpe med at kontakte de smittede borgere, som styrelsen ikke selv får kontakt til inden for de første 24 timer.

Brøndbys lokale smitteopsporing har været i gang i et par dage og er allerede lykkedes at komme igennem til godt 20 smittede, som Styrelsen for Patientsikkerhed forgæves har ringet og skrevet til.

- Vi vil gerne gøre vores til, at smittekæderne bliver brudt og jeg har set frem til, at vi i kommunerne selv fik mulighed for at lave en indsats over for vores smittede borgere. Vores medarbejdere i smitteopsporingen er kommet rigtig godt fra start og har fået en del borgere i tale. Det er rigtig vigtigt, så vi sikrer, at alle får den hjælp, de eventuelt har behov for og er velinformerede om, hvordan de holder sig isoleret, siger Brøndby-borgmester Kent Magelund.

Brøndby Kommunes lokale smitteopsporing består af medarbejdere fra kulturområdet og fra social- og sundhedsforvaltningen, som er blevet klædt på til opgaven af Styrelsen for Patientsikkerhed.

Brøndby Kommune modtager dagligt lister fra Styrelsen for Patientsikkerhed over de borgere, de kan kontakte. Lykkes det ikke at få fat i folk over telefonen, så kører medarbejdere fra kulturhusene ud med et brev i folks postkasse med en opfordring til at ringe tilbage til smitteopsporingen.

- Indtil videre er vi kommet i kontakt med de fleste over telefonen, mens andre har reageret på det brev, vi lægger i deres postkasse. Det helt overordnede billede er, at borgerne er glade for, at vi kontakter dem og at vi får en snak om, hvordan deres situation ser ud og hvordan de sikrer sig en effektiv isolation, så vi kan få bremset smitten, lyder det fra borgmester Kent Magelund.

Bor man således, at man ikke kan leve isoleret fra familien, så kan kommunen hjælpe med et isolationsophold.