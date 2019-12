I gennemsnit pendler vi mere og mere - og det skaber blandt andet trængsel på vejene. Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Kører længere for at komme på job Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kører længere for at komme på job

Vestegnen - 17. december 2019 kl. 06:38 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I gennemsnit kørte pendlerne i Glostrup i 2002 20,9 kilometer om dagen for at komme til og fra arbejde. I 2017 var tallet vokset til 26,4 kilometer - en stigning på 26 procent.

Dermed lægger pendlerne sig i top i Vestegnens område, når det handler om stigende pendling.

Flere andre byer følger dog godt med. I Albertslund er stigningen på 19 procent og i Ishøj, Brøndby og Rødovre er stigningen på 16 procent. Lavest ligger Greve med 10 procent.

Udviklingen i Vestegnens område flugter med udviklingen på landsplan. Der er en generel tendens til, at pendlerne tilbagelægger flere og flere kilometer for at komme til og fra arbejde. Det viser en analyse, som Dansk Byggeri har foretaget med udgangspunkt i de seneste tal fra Danmarks Statistik.

Skaber kø og trængsel Den stigende pendling stiller krav til både vejene og den kollektive trafik.

Pendling på Vestegnen Tallene viser, kommune for kommune, det gennemsnitlige antal kilometer pr. pendler i 2017 / udviklingen siden 2002 / og til sidst den samlede pendling for kommunen i 2017, målt i millioner kilometer pr. dag. Tallene i opgørelsen dækker alle former for pendling.

Albertslund: 28,0 / + 19 % / 0,35

Brøndby: 26,6 / + 16 % / 0,41

Glostrup: 26,4 / + 26 % / 0,29

Greve: 40,0 / + 10 % / 0,94

Hvidovre: 26,2 / + 14 % / 0,66

Ishøj: 32,0 / + 16 % / 0,33

Rødovre: 23,4 / + 16 % / 0,43

Vallensbæk: 30,8 / + 14 % / 0,24

- Den stigende pendling skaber kø og trængsel på vejene og behov for en udvidelse af motorvejsnettet og en mere effektiv kollektiv trafik. De mange timer, vi bruger i trafikken, er dyre for os alle sammen. Derfor er der behov for, at politikerne får sat skub i de vej- og baneprojekter, der allerede ligger klar, siger Henrik Friis, der er branchedirektør i Dansk Infrastruktur i Dansk Byggeri.

- Med de store afstande, som pendlerne kører hver dag, er der ingen tvivl om, at de er klar til at pendle langt for at komme på arbejde. Men hvis bus- og togtrafikken ikke glider let, og bilisterne spilder tid på at sidde i kø både morgen og eftermiddag, så bliver det svært for virksomhederne at tiltrække medarbejdere, der ikke bor i nærheden. Så det går ud over væksten, hvis infrastrukturen ikke er i orden, tilføjer Henrik Friis.

Få gang i vej- og baneprojekter Han peger på, at der er flere vej- og baneprojekter i hovedstadsområdet, der er oplagte at sætte skub i nu.

- Det gælder blandt andet en udbygning af Motorring 3 og 4 og forbindelserne mellem disse meget vigtige trafikkorridorer, der vil gøre hverdagen lettere for både pendlere og virksomheder. Der er også behov for start af en Ring 5 og udbygning af Øresunds- og Amagermotorvejene. Der skal mere fart på S-togene, og det er vigtigt, at de nye signaler ikke medfører, at køreplanen er langsommere, end da S-togsdriften startede for over 80 år siden. Tværtimod skal der flere afgange og hurtigere S-togsdrift. Tænketanken Kraka har tidligere lavet en analyse, der netop viser, at mange infrastrukturprojekter på sigt vil give overskud. Så det er bare med at komme i gang, siger Henrik Friis.

Ser man på den gennemsnitlige pendling, så er det borgerne i Greve og Vallensbæk, der pendler mest - med henholdsvis 40,0 kilometer og 30,8 kilometer om dagen. Lavest ligger det i Hvidovre og Rødovre med henholdsvis 26,2 og 23,4 kilometer om dagen.