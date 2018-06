Se billedserie Hver dag siden åbningen har der været kø for at komme ind i Badesøen i Albertslund. Det skyldes ikke mindst, at sikkerheden for de besøgende har højeste prioritet. Foto: Kasper Ellesøe

Kø til Vestegnens Mallorca

Vestegnen - 06. juni 2018 kl. 15:50 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En af Vestegnens helt store attraktioner - Badesøen i Albertslund - har fået en forrygende start på sæsonen.

Siden åbningen 19. maj har 26.500 børn og voksne besøgt »Vestegnens Mallorca«. Det skal sammenlignes med, at besøgstallet hele sidste sæson var på 36.500 besøgende.

Det spiller naturligvis en stor rolle, at vejret siden åbningen har været nærmest lige så godt som på den spanske ferieø. Badesøen i Albertslund er et unikt udendørs aktivitetssted for både børn og voksne - og når solen bager, så er Badesøen rigtig populær.

Så populær, at de besøgende gerne står i kø for at komme ind.

Af hensyn til sikkerheden og for at skabe en god og tryg oplevelse for alle, så bliver der lukket for tilgang, når besøgstallet når over 3.000-3.500 personer. Det betyder, at der opstår kø, og at børn og voksne lukkes ind i Badesøen i Albertslund i takt med, at andre besøgende forlader stedet.

»Sikkerheden for vores gæster har absolut højeste prioritet, og desuden skal alle have en god oplevelse. Derfor er der en øvre grænse for, hvor mange besøgende, vi kan lukke ind,« oplyser idrætsdirektør Ole Lindholdt.

Hver dag siden åbningen har der fra middagstid været kø - nogle gange rigtig lang kø af børn og voksne. Stemningen har dog været fin - og personalet i Badesøen har i flere tilfælde været ude ved køen med vandflasker til specielt børnene. Der har været en stor forståelse for, at sikkerheden skal være i top.

Det bedste råd for at undgå de længste køer, er at komme tidligt om morgenen, eller sent på eftermiddagen - uden der er nogen garanti mod at skulle stå i kø.

Det er nemlig ikke sådan, at et besøg i Badesøen i Albertslund er tidsbegrænset. Når billetten er betalt, må man i princippet blive der indtil lukketid.

Badesøen i Albertslund, der er en af de største af sin slags i Europa, er blandt Vestegnens største attraktioner. Børn og voksne kommer i stort tal fra Albertslund og resten af Vestegnen - og også fra hele Sjælland og Sydsverige. Badesøen er med årene blevet en fast del af det at vokse op på Vestegnen.

Badesøen er også helt unik på mange måder.

Centralt er det store runde badebassin, som har en diameter på 60 meter. Der er tre forskellige vanddybder, med afdelinger for både børn og voksne. Der er tre store vandrutsjebaner - blandt andet en næsten ny, bred superrutsjebane, hvor flere kan rutsje ned samtidig, så der sjældent opstår kø. Rundt om bassinet er der solstole til afslapning. Og så er der ellers legepladser, boldbaner, minigolf og meget mere. Noget helt særligt er børneområdet, hvor der er soppebassin og legemuligheder. Børneområdet er indhegnet og afskærmet, så det er et ideelt sted for børn og deres familier. Børneområdet er så populært, at man på Badesøen gerne vil udvide det.

Festival og aktiviteter

Badesøen har rigtig mange faciliteter for børn og voksne, og har også masser af aktiviteter, der er med i den almindelige indgangspris. Det er alt fra svømmeundervisning, over zumba og aerobic, til grill- og musikarrangementer.

Badesøen i Albertslund har sin egen hjemmeside, hvor man kan finde alle praktiske informationer, og der er mulighed for at tjekke aktiviteter og arrangementer ud. Det hele findes på: www.badesøen.albertslund.dk

