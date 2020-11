Knivstik på værksted: 30-årig fængslet

Den 30-årige mand er mistænkt for, i forening med flere andre, at have overfaldet to mænd på et værksted på Rydagervej i Albertslund. Den ene blev udsat for et knivstik i låret, den anden for slag og spark på kroppen. Sigtelsen mod den 30-årige gik dermed på både grov vold og såkaldt "almindelig" vold.