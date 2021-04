I de fleste byer på Vestegnen er den gennemsnitlige salgstid faldet markant. Foto: Jacob Ljørring

Knald på boligmarkedet

Vestegnen - 01. april 2021 kl. 18:16 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen

På bare et år er salgstiden for villaer og rækkehuse faldet markant i stort set alle byer. Kun i Brøndby er det gået modsat.

Der bliver solgt mange boliger, priserne stiger, og udbuddet falder. Der er godt gang i den på boligmarkedet, og det kan ses på alle nøgletal. Ikke mindst på den tid det tager at sælge et hus.

På Vestegnen er det Rødovre, Glostrup og Hvidovre, der har haft den største nedgang i den gennemsnitlige salgstid på 30 procent eller derover. Nederst på listen ligger Brøndby, hvor den gennemsnitlige salgstid faktisk er steget en smule.

- Det sidste halve år er salgstiden faldet til et historisk lavt niveau, og det tager nu under fem måneder i gennemsnit at sælge et hus i Danmark. Det følger af den voldsomme aktivitet, der har været på boligmarkedet i lang tid, og det fortæller meget godt historien om, at det går stærkt derude. Rigtig stærkt, siger Birgit Daetz, der er kommunikationsdirektør hos Boligsiden. Artiklen fortsætter under boksen

Salgstider på Vestegnen Her er de gennemsnitlige salgstider (i dage) for hver kommune i 2020 og i 2021 - og forskellen i procent. Udgangspunktet er februar måned begge år.



Rødovre: 100 / 67 / - 33 %



Glostrup: 92 / 62 / - 32 %



Hvidovre: 88 / 62 / - 30 %



Høje-Taastrup: 120 / 86 / - 29 %



Albertslund: 73 / 53 / - 27 %



Vallensbæk: 79 / 59 / - 25 %.



Ishøj: 113 / 90 / - 20 %



Brøndby: 90 / 93 / + 3 %

Udbud faldt Hun tilføjer, at der blev solgt flere boliger sidste år sammenlignet med 2019, og når udbuddet så samtidig er faldet igennem længere tid, er det helt naturligt, at købsprocessen bliver kortere.

- Ganske enkelt fordi køberne godt ved, at de har mindre betænkningstid, hvis de vil undgå, at deres drømmehus bliver solgt for næsen af dem, siger Birgit Daetz.

De hurtigste salgstider i februar 2021 på Vestegnen findes i Albertslund og Vallensbæk, tæt fulgt af Glostrup og Hvidovre. I den anden ende af listen ligger Ishøj og Brøndby. Der er dog under alle omstændigheder tale om ret korte salgstider set på landsplan.

Det tager lige under fem måneder at sælge et hus på landsplan, og faldet i den gennemsnitlige salgstid på landsplan er faldet med ni procent det seneste år.