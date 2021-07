Klubhus til 1200 fodboldspillere tager form

Det går ikke bare planmæssigt med opførelsen af det nye, store klubhus, som opføres ved Brøndby Stadion ? det forventes færdigt før tid. BIF og Brøndby Kommune er i tæt dialog om den praktiske udformning, så klubhuset indrettes optimalt til klubbens 1.200 aktive fodboldspillere.

Vestegnen - 11. juli 2021 kl. 06:02 Kontakt redaktionen

Der monteres stål og facadeelementer i disse uger på det, der bliver Brøndby IFs nye klubhus ved Brøndby Stadion. Dermed har man rundet en milepæl i opførelsen af det store byggeri, der kommer til at indeholde nye omklædningsrum, samtalerum og fitnessrum. Der er tale om, at det eksisterende klubhus renoveres, så der skabes et stort og centralt cafeteria samt omklædningsfaciliteter til dameholdene.

- Der sker meget i Sportsbyen for tiden og et nyt klubhus, der bliver et aktivt samlingspunkt for Brøndby IFs mange spillere og deres familier, vil skabe yderligere liv og sammenhængskraft i området. Jeg glæder mig til, vi kan indvie det til næste år - det bliver et kæmpe plus både for klubben og for Sportsbyens udvikling mod at blive et nationalt samlingspunkt for idræt og bevægelse, siger borgmester Kent Magelund.

Med til byggemøder I byggeprocessen skal der løbende tages mange beslutninger om stort og småt, lige fra indretning til materialevalg. I den sammenhæng inddrager Brøndby Kommune fodboldklubben, der er med på de løbende bygherremøder.

- Vi er rigtig glade for, at kommunen involverer os så meget. Vi har jo en indsigt i, hvordan huset skal fungere, så de 1.200 fodboldspillere og 650 frivillige trives i det. Det handler om alt fra størrelsen på omklædningsrummet til placeringen af boldrummet. Her er det meget givtigt, at vi bliver inddraget og vi glæder os til at kunne tage det nye klubhus i brug. Det vil give vores klubliv et stort boost, når alle kan klæde om det samme sted, at vi får styrketræningsfaciliteter og at vi får et stort cafeteria som husets hjerte. Her vil man forhåbentligt både som spiller og familie hænge ud før og efter kamp og træning og være en del af klubbens liv, siger Christian Barrett, formand for Brøndby IF.

Færdigt til foråret Domus arkitekter har tegnet det nye klubhus og BASE Erhverv står for opførelsen. Rambøll er bygherrerådgivere i udførelsesperioden.

Det nye klubhus var oprindeligt planlagt at stå færdigt i efteråret 2022, pt. ser det ud til, at det kan tages i brug allerede i løbet af foråret 2022.