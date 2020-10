Kloakkernes motorvej

Dørene er åbnet til den store nye pumpestation ved Åmarken Station, som mange kender for sin facade af rustent metal med huller i. Her er der normalt absolut ingen adgang, men der er denne dag åbnet for Hvidovres borgmester Helle Adelborg og pressen for at markere, at det store spildevandsprojekt er blevet færdigt.