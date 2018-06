Klip: Ræsede forbi børnehave

Midt- og Vestsjællands Politi havde placeret en fotovogn på Blågårdsvej i Greve i tidsrummet fra kl. 06.30-09.30 for at måle hastigheden hos trafikanter, der kørte på vejen til børnehaven eller blot passerede forbi.

Knap 700 bilister passerede forbi politiets målebil, der registrerede 56 bilister til at køre hurtigere end de tilladte 50 kilometer i timen. Ud af de 56 fartsyndere blev 14 målt til at køre mere end 30 procent hurtigere end tilladt, således at disse bilister ud over fartbøden også kan forvente et klip i kørekortet.