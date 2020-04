Se billedserie ABC Pavilloner har været i gang med projektet siden årets begyndelse, og den sidste af de alt tre bygninger til den midlertidige skole bliver leveret til december, når skolen påbegynder en ny etape af det store renoveringsprojekt. Billedet her er dog ikke fra Hvidovre.

Klasseværelser hejses ind: Børn skal gå i midlertidig skole

Inden længe kan de cirka 580 elever på Holmegårdsskolen i Hvidovre se frem til en dagligdag i helt nye omgivelser.

Modulproducenten ABC Pavilloner er nemlig i fuld gang med at opføre en midlertidig skole, som består af intet mindre end 63 multimoduler, der skal udgøre rammerne for de mange elever og ansatte, imens den eksisterende skole totalrenoveres og udbygges.

Mens coronavirussen raser og sætter en kæp i hjulet hos rigtig mange danske virksomheder, går det stærkt hos ABC Pavilloner. Her er der godt gang i hjulene med flere store projekter, hvor blandt andet midlertidige og permanente skoler fylder meget i ordrebogen.

Plads til det hele En af dem er Holmegårdsskolen i Hvidovre, som inden længe skal totalrenoveres og udbygges med to nye bygninger. I den forbindelse har bygherren, Hvidovre Kommune, brug for en midlertidig skole, så hverdagen og undervisningen for de mange elever og ansatte i mellemtiden kan fortsætte. Her er der blevet valgt en midlertidig modulløsning, som kommunen lejer af ABC Pavilloner i en treårig periode, og forleden blev de første to af i alt tre bygninger hejst ind på grunden i Hvidovre.

- Vi har over de seneste måneder haft travlt i produktionen, så vi kunne være klar med en løsning, der både lever op til skolens ønsker til indretning og ikke mindst tidsrammen. Her har vi produceret to af de i alt tre bygninger til levering nu, mens den sidste bliver bygget til levering i december måned, siger Kasper Fuhr Dahl, der er bygningskonstruktør hos ABC Pavilloner.

Den midlertidige skole består af intet mindre end 63 multimoduler, der bliver sat sammen til tre bygninger på i alt 2.700 kvadratmeter. Hver bygning kommer til at indeholde otte klasseværelser, mens de også har alt lige fra personalerum og køkken til rengøringsrum og toiletter, således eleverne og personalet kan opretholde hverdagen og undervisningen som i enhver anden skole.

- Hverken eleverne eller personalet kommet i dagligdagen til at mærke, at der er tale om en midlertidig skole, da den til forveksling indeholder alt det, en skole skal have. Her har vi eksempelvis sørget for at montere bredere døre end standardstørrelsen, så der er plads til det samme flow i skolen, når det ringer ind og ud til frikvarter, fortæller Kasper Fuhr Dahl.

Genbrug af tidligere moduler ABC Pavilloner har desuden i høj grad taget den bæredygtige tankegang med i projektet, da tidligere moduler, der blandt andet har været brugt til kontorer og i genhusningssager, så vidt muligt er genanvendt til den midlertidige skole:

- Vi har valgt at genbruge og renovere så meget, vi kan, således lokalerne fremstår som nye og samtidig uden at gå på kompromis med kommunens ønsker og krav til bygningerne. For selvom et modul måske tidligere har været udlejet i fem år, så er der stadig mange gode materialer, som kan genbruges og eksempelvis beklædes, så de blandt andet overholder lydkrav og lignende, lyder det fra Kasper Fuhr Dahl, som fortsætter:

- Det har dels den fordel, at det giver os mulighed for at arbejde ud fra en langt mere bæredygtig tankegang, og dels er det med til at sikre, at vi kan levere en fuldt funktionel skole til en fornuftig pris, der er skræddersyet efter bygherrens ønsker.