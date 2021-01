Klart nederlag: Manglede to liberoer

Et velspillende VK Vestsjælland-hold tog en sikker sejr på 3-0, mod et Brøndby-mandskab, der måtte stille op uden deres to faste liberoer.

Fraværet af de normale modtagnings- og forsvars specialister betød, at Sille Hansen blev udset til den vanskelige opgave, mod ligaens måske bedst servende hold. Naturligt nok ar det en stor udfordring, at skulle varetage en så vigtig opgave for første gang, men mindst lige så vigtigt var det, at holdet samtidig måtte undvære Sille Hansens fremragende angrebskvaliteter ved nettet.

Et højt servepres fra især VK Vestsjællands Oriana Guerrero, men også de to store ungdomstalenter Clara Windeleff og Emma Gylling Nielsen, gjorde det svært for Brøndby at få gang i deres ellers effektive centerspil. Det blev derfor også lettere for VK Vestsjælland at læse spillet til Brøndbys kantspillere som dermed fik sværere arbejdsbetingelser. VK Vestsjælland var ikke sene til at udnytte situationen og tog overbevisende de to første sæt med 25-16 og 25-10.