Brøndby, Hvidovre og Vallensbæk kæmper for mindre trafikstøj. Foto: Nicky Persson

Send til din ven. X Artiklen: Klar til nedsat hastighed på motorvej Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Klar til nedsat hastighed på motorvej

Vestegnen - 05. februar 2020 kl. 20:23 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Alt tyder på, at hastigheden på Holbækmotorvejen i Hvidovre i udadgående retning vil blive nedsat som en forsøgsordning.

Transportminister Benny Engelbrecht (S) var positiv over for forslaget, efter han onsdag eftermiddag havde holdt møde med de tre borgmestre fra Hvidovre, Brøndby og Vallensbæk.

Det hele handler om at få reduceret trafikstøjen for de tusindvis af beboere, der i dag er plaget af støjen fra nogle af landets mest trafikerede motorveje. Det er sundhedsskadeligt, og det forringer livskvaliteten i hverdagen.

Borgmestrene Helle Adelborg (S) fra Hvidovre, Kent Magelund (S) fra Brøndby og Henrik Rasmussen (K) fra Vallensbæk, har gennem længere tid foreslået, at hastigheden blev sat ned for at dæmpe trafikstøjen. De er hidtil blevet afvist, men efter et møde onsdag hos transportminister Benny Engelbrecht (S) er der en smule mere positive meldinger. Der er nemlig lagt op til, at der gennemføres et forsøg på Holbækmotorvejen i Hvidovre, så det er muligt at få erfaringer med en nedsat hastighed.

Som det er i dag, så bliver hastighedsgrænsen sat gradvis ned på Holbækmotorvejen i indadgående retning. Og det er samme hastighedsjustering, der er ønsket også i udadgående retning - i stedet for, at der kan køres 110 kilometer i timen fra begyndelsen af Holbækmotorvejen.

Efter onsdagens møde med transportministeren er Hvidovres borgmester Helle Adelborg tilfreds:

- Jeg synes vi mødte en transportminister, der havde sat sig ind i vores forslag, sat sig ind i de rapporter vi havde sendt med, og i øvrigt var positiv. Jeg følte mig taget alvorligt. Ministeren ville gerne foretage et forsøg, så det bliver muligt at teste og måle på effekten af en nedsat hastighed, siger Helle Adelborg.

- Det er jo ikke noget, der i første omgang kommer Brøndby og Vallensbæk til gode, men det er vigtigt, at vi nu får en mulighed for at prøve af, hvilken betydning det har at nedsætte hastigheden, tilføjer Hvidovres borgmester.

Ønsket fra Hvidovre, Brøndby og Vallensbæk er, at hastigheden på Køge Bugt-motorvejen og Holbækmotorvejen gennem de tre kommuner nedsættes til 90 kilometer i timen.

En hastighedsnedsættelse vil, ifølge de tre kommuner, uden de store omkostninger kunne bidrage til at nedbringe støjniveauet i området med omkring 2 - 3 dB - samtidig med det kan have en positiv effekt på trafiksikkerhed og klima.

De tre kommuner har også foreslået, at man kunne starte med et pilotprojekt, hvor der er mulighed for at få erfaringer med fleksibel skiltning, overholdelse og håndhævelse, støjeffekt, gene- og sundhedseffekter og eventuelt afledte effekter på de kommunale veje. Det er et sådant forsøg, der nu er åbnet mulighed for.

De tre Vestegns-borgmestre ønsker at øge opmærksomheden på trafikstøjen, der blandt andet går ud over borgernes sundhed.

Trafikstøjen kan dæmpes på mange måder. Det kan ske ved støjskærme, jordvolde, støjdæmpende asfalt mm. De tre kommuner mener dog, at det billigste og mest effektive middel er at nedsætte hastigheden på Holbækmotorvejen og Køge Bugt Motorvejen gennem de tre kommuner.

Og de tre borgmestre køber ikke de beregninger af de samfundsmæssige omkostninger, som hidtil er foretaget og har været grundlag for at afvise forslaget.

Blandt andet mener de tre kommuner, at beregningen ikke medtager den nyeste viden om omkostningerne ved trafikstøj, og at omkostningerne derfor er undervurderede i forhold til tabt sundhed, tab af rekreative værdier, forringet boligværdi, nedsat kvalitet af bymiljøer mv.

Samtidig mener de tre kommuner, at omkostningen ved tabt rejsetid er overvurderet - og kommunerne mener grundlæggende ikke, at den tabte rejsetid skal være væsentligere end borgernes sundhed.

Nogle steder i udlandet bruger man da også hastighedsreduktioner som et middel til at reducere trafikstøjen. Det er blandt andet tilfældet på motorvejsstrækninger i Tyskland.

Nu tyder alt på, at der kan gennemføres et forsøg på Vestegnen, som kan give virkelige erfaringer med nedsat motorvejshastighed.

- Det, synes jeg, kan være en start. For mig at se er der mange fordele ved en nedsættelse af hastigheden. Det er ikke alene trafikstøjen, det er også sikkerheden på motorvejene, det handler om, understreger Helle Adelborg.