Klar til eksamen - og vogntur

Vestegnen - 23. juni 2019 kl. 11:03 Af Peter Erlitz

Mandag den 24. juni får Simon Jul Boeriis fra Brøndby Strand sat studenterhuen på hovedet på Sydkysten Gymnasium i Ishøj.

Denne dag skal han op til sin sidste eksamen, i almen studieforberedelse - det er, kort sagt, et metodefag, hvor forskellige fag og fagmetoder kombineres.

Når denne eksamen er overstået, kan Simon se frem til afslutningen fredag den 28. juni på Sydkysten Gymnasium og den efterfølgende vogntur.

Det sker efter en læseferie, der er gået bedre, end forventet.

- Fire fra klassen fandt sammen i en gruppe, hvor vi har været fælles om blandt andet et skrive noter. Det har altså været effektivt, fortæller Simon.

- Vi er alle sammen seriøse, og har været gode til at dunke hinanden i hovedet, hvis en af os mistede fokus. Så de to-tre timer af gangen, vi har mødtes, har virkelig været effektive. Så jeg har brugt færre timer, end jeg på forhånd havde regnet med ved at skulle læse alene, siger Simon.

Mere klar

I gruppen havde man valgt en strategi der gik på, at man skulle skrive om de emner, man havde det sværest ved, og noterne blev så skrevet ind i et fælles dokument. På den måde kunne hver enkelt forbedre sig på de svage områder. Det har i hvert fald gjort Simon mere klar:

- Man bliver meget mere klar ved at snakke med de andre, i stedet for at sidde med det hele og være usikker på, om det nu også er det rigtige man har fat i. Ved at vende tingene med de andre, bliver man mere sikker, forklarer Simon Jul Boeriis.

Simon kan godt lide, at der er struktur på tingene, så han havde på forhånd lagt en plan for læseferien, og sat tid på, hvornår han skulle læse. På grund af det effektive samarbejde i læsegruppen, er der blevet mere tid til afslapning og andre aktiviteter - ligesom 19-årige Simon også fik stemt til folketingsvalget.

Han har i det hele taget nydt læseferien.

- Jeg kan godt lide friheden til selv at kunne planlægge, og at det er op til en selv. Jeg har bevidst valgt at dele læsningen op i bidder. Jeg tror ikke på, at det hjælper at læse 24/7. Det er også nødvendigt at få clearet hovedet ind imellem, siger Simon.

Derfor har han også passet jobbet i Føtex' kundeservice i Glostrup Shoppingcenter, løbet nogle ture for at koble af, og været sammen med familie og kæreste.

Naturligt nervøs

- Jeg har ikke følt, at jeg var vildt stresset i læseferien. Jeg har mere været nervøs, at det kribler noget i maven. Og det er vel meget naturligt. Det nytter jo ikke at være ligeglad, så jeg synes det er ok at være lidt nervøs, det hører med til at kunne præstere, og jeg vil jo gerne gøre det godt, lyder det fra Simon.

Eksamensperioden har omfattet tre skriftlige eksaminer i dansk, fysik og matematik, og mundtlige eksaminer i dansk, historie - der var en 24-timers opgave - og så venter altså almen studieforberedelse. Foreløbig er det gået godt - senest med et 12-tal i historie.

- Jeg har ikke som sådan frygtet fagene eller at skulle gå til eksamen. Det eneste jeg har frygtet er, hvis klappen skulle gå ned, siger Simon.

Om en uges tid ved Simon, om han har fået et karaktergennemsnit, som han kan være tilfreds med. Hans ambition er at søge ind på psykologi-studiet efter et sabbatår, og det kræver et gennemsnit af de højere. Simon Jul Boeriis vil gerne arbejde med unge mennesker, som har behov for hjælp til at få et godt liv.

Klar til vogntur

Tiden på Sydkysten Gymnasium i Ishøj er ved at være forbi, og sideløbende med eksamensforberedelser, så skal vognturen også forberedes.

De glade studenter kommer forbi huset i Brøndby Strand fredag den 28. juni om eftermiddagen, og Simon og hans mor er ved at have traktementet på plads.

Det bliver noget, som er nemt at håndtere, og samtidig noget, der er tilpasset en vognfuld festglade unge mennesker, der allerede fra middagstid har været på farten.