Se billedserie Brøndbyspillerne er her samlet efter en vundet bold. Foto: Flemming Patulski Nielsen Foto: Flemming Patulski Nielsen

Send til din ven. X Artiklen: Klar til drabelige finaleopgør Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Klar til drabelige finaleopgør

Vestegnen - 08. april 2019 kl. 12:04 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Brøndby Volleyball Klubs volleyligakvinder har spillet sig i DM-finalen, efter semifinale-sejr over Elite Volley Aarhus.

Brøndbys modstander i finalen bliver de evige rivaler fra Holte IF, som har vundet deres semifinale over Team Køge. Det bliver niende år i træk, at Brøndby er i finalen, og i otte af finalerne har Holte været på den modsatte side af nettet. Brøndby, som er regerende mester, har vundet mesterskabet fem af de seneste otte gange.

Brøndby og Holte har haft nogle drabelige finaleopgør og dette års finale bliver sikkert ingen undtagelse. Holte har vundet de to indbyrdes opgør i grundspillet, men Brøndby løb med sejren i årets pokalfinale, så der er lagt op til endnu en spændende finaleserie.

De to hold lægger ud på fredag den 12. april kl. 19.00 i Ny Holtehal. Herefter har Brøndby hjemmebane i Stadionhal 1, skærtorsdag den 18. april kl. 14.00. Det er også denne dag at årets hold offentliggøres. 3. kamp spilles i Ny Holtehal den 22. april kl. 15.00 og har mesterskabet ikke fundet sin vinder denne dag, er der yderligere afsat tid i Brøndby den 25. april kl. 19.00 og i Holte den 29. april kl. 19.00.

Finaleserien spilles - ligesom det var tilfældet med semifinalerne - som bedst ud af fem kampe.

Det var et topmotiveret og yderst fokuseret mandskab, som Brøndby Volleyball Klub sendte på banen i Aarhus, da den fjerde semifinale blev spillet tirsdag den 2. april. Nederlaget på 2-3 i den tredje kamp havde naturligt nok bragt nogen usikkerhed ind i truppen, men bevidstheden om, at de fire foregående kampe mod Elite Volley Aarhus var endt med sejre og en samlet sætscore på 12-1, fik overtaget og spillerne var fast besluttet på at serien skulle afsluttes denne tirsdag aften. En indstilling, som resulterede i en 3-0 sejr i det mest overbevisende spil Vestegnspigerne endnu havde præsteret i slutspillet.

Servemodtagningerne fungerede godt og det blev dermed muligt for en velspillende Eva Bang at udnytte sine angribere optimalt, så centerangrebet var atter det skræmmende våben, som var sat lidt ud af spillet i tredje kamp og Taylor Alexander kunne score flittigt fra midten, mens Deprece Washington, som efterfølgende modtog TimeGruppen prisen som bedste spiller, fik point på fem af sine syv angreb i første sæt. Det afgørende ryk tog Brøndby i Mette Breunings serv, hvor der blev øget fra 7-7 til 12-7, et forspring der blev udbygget yderligere frem til sættes afslutning ved 25-18.

Autumn Jenkins, som i tredje kamp var kommet direkte fra sygesengen, var nu igen på toppen og modtog nærmest perfekt i andet sæt, hvilket både Mette Breuning og Taylor Alexander kvitterede for, ved at vinde alle deres angreb på midten. På kanten var det nu det 18-årige stortalent Manuela Johnsen, der dominerede mens Alina Sode som altid leverede et solidt forsvarsarbejde på baglinjen og Brøndby kunne køre endnu et sæt sikkert hjem med 25-18.

Elite Volley Aarhus havde som i de tidligere kampe et fantastisk forsvarsspil, som gav et talrigt fremmødt hjemmepublikum en masse lange spektakulære dueller, som begge hold havde stor ære af, og Elite Volley Aarhus' vedholdende spil gav da også et tredje sæt, som blev noget tættere end de to foregående. Elite Volley Aarhus servede nu væk fra Autumn Jenkins, som havde modtaget så godt i andet sæt, men Deprece Washington, som nu blev målet, klarede udfordringen glimrende sammen med libero Laura Kjelstrup, som også holdt et højt niveau. Trods de gode modtagninger, havde Brøndby i tredje sæt noget sværere ved at vinde point og det var da også Elite Volley Aarhus der tog en føring på 7-2. En føring der holdt frem til 17-13, hvor Brøndby med Taylor Alexander som server fik vendt spillet til en 19-17 føring. Ved nettet arbejdede Mette Breuning godt i blokaden, hvor hun ikke mindre end seks gange var med til at stoppe Elite Volley Aarhus' forsvar, tre af disse direkte til point og hun fik også sat yderligere tre angrebspoint ind på kontoen. Elite Volley Aarhus fik endnu en føring ved 20-19, men Brøndbys tro på eget spil holdt hjem og de tog sejren med 25-22 og er dermed i finalen, med tre sejre ud af fire i semifinaleserien.