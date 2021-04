Der er nu vedtaget en lokalplan, der gør det muligt at bygge boliger og butik på Park Allé 235 i Ishøj. Alt tyder dog på, at butikken ikke bliver en Fakta, men en af de nye Coop 365-butikker. Illustration: Brøndby Kommune Foto: Per Nejrup Hansen

Send til din ven. X Artiklen: Klar til boliger og dagligvarebutik Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Klar til boliger og dagligvarebutik

Vestegnen - 26. april 2021 kl. 16:03 Kontakt redaktionen

Med vedtagelsen af ny lokalplan er der udsigt til 16 boliger og dagligvarebutik på Park Allé 235 i Brøndby - i det lokalcenter, der tidligere rummede SuperBrugsen.

Den nye lokalplan åbner op for, at der kan bygges boliger i tre etager og etableres en tidsvarende dagligvarebutik på Park Allé 235, hvor der for år tilbage lå en SuperBrugsen.

Der er givet grønt lys til, at man må bygge boliger i tre etager oven på butikken ud mod Park Allé og Glentemosen. Et kommende byggeri skal opføres i røde tegl og med rejst tag for boligernes vedkommende, så det passer ind i området.

- Mange borgere i området har savnet en indkøbsmulighed i nærområdet efter, at SuperBrugsen flyttede. I høringsperioden har vi fået rigtig mange positive tilkendegivelser med udsigten til en ny lokal indkøbsmulighed. Og så er jeg glad for, at der kan bygges boliger oven på butikken, for vi oplever stor søgning til Brøndby og det er en oplagt central beliggenhed til nye lejligheder, siger Kent Magelund, borgmester i Brøndby Kommune.

Coop ejer grunden og planlægger foruden en butik umiddelbart 16 boliger. Alt tyder dog på, at butikken bliver en de nye Coop 365 butikker.

Lokalplanen, der nu er vedtaget, har været i offentlig høring og der har været afholdt et digitalt borgermøde, hvor planerne blev gennemgået og borgerne kunne komme med deres input.