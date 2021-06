Artiklen: Klar til at støtte de danske EM-drenge: Her er landsholdsspilerne med fodboldopvækst på Vestegnen

Deres barndomsklubber har været med til at give dem lysten til at spille fodbold og haft en andel i, at de er nået så langt.

»Alle fodboldspillere er startet et sted. Det er Herrelandsholdets stærke EM-trup også: Klubberne, hvor spillerne trådte deres barnesko, har gjort en afgørende forskel for spillerne. Gode minder, stærke venskaber samt fantastiske frivillige og trænere, som knokler for at gøre en forskel for alle spillere, både dem med landsholdspotentiale og dem med to venstreben,« lyder det i opslaget.