Klar til at skabe fest for fuldt hus

Vestegnen - 17. november 2017 kl. 06:59

Populære Folkeklubben er klar til at skabe fest for fuldt hus, når de fredag den 17. november kl. 20 går på scenen i Viften i Rødovre. I skrivende stund er der kun få billetter tilbage til koncerten, oplyser arrangørerne.

Folkeklubben udsendte i august 2016 deres tredje album »Slå flint!« - en plade, der fuldender en trilogi, som startede med Nye Tider i 2013 og Danmarksfilm i 2014.

Inspireret af den ikoniske tennishelt Torben Ulrich og hans frisættende filosofi om at gå efter det perfekte slag i stedet for at tænke på sejr eller nederlag, er Folkeklubben gået efter at lave dén frigjorte og legende plade, som kun erfaringen fra efterhånden 600 koncerter rundt i landet giver.

På debutalbummet »Nye Tider« delte sange som »Fedterøv« og »For Pengene« lussinger ud på spillesteder og radioer landet over. På 2'eren »Danmarksfilm« tog bandet den snørklede vej ud i et Danmark, der spænder fra Dybbøl i syd til den fiktive Rimmerby Strand i nord. Over Bagenkop Havn og værtshuset på Vesterbro til Djævlebakken ved Psykiatrisk Hospital i Aarhus: »Det er smukt. Det er større end du troede. Det er godt for det, der er oppe i dit hoved.«

Orkestrets tredje album »Slå flint!« blev modtaget med en perlerække af flotte anmeldelser og gik direkte ind som nummer 1 på den danske albumhitliste.

»I 2017 går vi »som Torben Ulrich efter det perfekte slag«; det gælder om at udfordre lytteren, at turde tage chancer, fortælle historier og sammen med publikum skabe nye, store fortællinger - og sol over Danmark,« lyder det fra den travle trio.