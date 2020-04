Den 1. maj er skæringsdatoen for, at nye børn begynder i SFO og dagtilbud. Men corona-situationen gør i år opstarten lidt anderledes. Foto: Per Christensen Foto: Per Buurgaard Christensen

Klar til at modtage maj-børn i SFO og dagtilbud

Vestegnen - 29. april 2020

Mere end 300 børn i Brøndby skal begynde SFO-livet den 1. maj. Lige nu er byens skoler og SFO'er i fuld gang med at planlægge en anderledes start, der trods corona-situationen skal være tryg og festlig for de nye børn og deres forældre.

Samtidig er 1. maj også en dag, hvor mange små børn får plads i de kommunale dagtilbud, og skal starte i en helt ny hverdag.

Det er en stor dag for børn og forældre, når barnet for første gang skal i SFO og dermed tager hul på skolelivet.

På grund af corona-situationen bliver det dog en anderledes start for de cirka 330 børn i Brøndby, der begynder i SFO den 1. maj 2020.

- SFO-start er en stor begivenhed i et barns liv og ude på skolerne løber man lige nu stærkt for at blive klar til at modtage de nye børn på den bedst mulige måde. Det kræver anderledes løsninger, når vi skal leve op til Sundhedsstyrelsens retningslinjer og samtidig gerne vil gøre det så trygt som muligt for de nye børn og deres familier. Jeg ved, at de nye forhold vil kræve noget af både forældrene og vores medarbejdere. Men jeg er sikker på, at vi i fællesskab får skabt en god og festlig SFO-start for vores børn, selvom den ikke ligner det, vi kender, siger formand for Børneudvalget i Brøndby, Arno Hurup Christiansen.

For at sikre tryghed og genkendelighed for børnene lægges der vægt på, at barnet møder de samme gennemgående voksne og at de inddeles i faste grupper.

Alle forældre modtager mere detaljeret information om indkøringen fra den respektive skole.

Der har været ønske fra nogle forældre om at kunne holde barnet hjemme og udskyde SFO-starten i lyset af corona-situationen. Kommunalbestyrelsen har derfor besluttet, at hvis man ønsker at udskyde SFO-starten en måned eller to, så har man frem til den 1. august 2020 mulighed for det. Dermed fritages man for forældrebetalingen til SFO.

1. maj er også en dag, hvor mange mindre børn traditionelt starter i kommunale dagtilbud, når de store siger farvel. Også her er det et andet tilbud kommunen kan tilbyde end normalt. Derfor har kommunalbestyrelsen i Brøndby besluttet, at forældre, som i stedet ønsker selv at passe barnet i maj måned og eventuelt flere måneder frem mod 1. august 2020, kan blive fritaget for forældrebetalingen.

Både for SFO og de kommunale dagtilbud gælder det, at forældrene skal skrive til pladsanvisningen, hvis de ønsker en senere start. Pladsanvisningen har mailadressen: pladsanvisningen@brondby.dk.