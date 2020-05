Klar til alle børn

Med Sundhedsstyrelsens seneste retningslinjer må man igen samle børnene på deres faste stue, da kravet om et højere antal kvadratmeter pr. barn er ophævet. Dermed bliver der igen plads til alle børn. På stuen vil børnene være sammen med de børn og voksne, som de er vant til at være sammen med.

Brøndby Kommunes dagtilbud har dog fortsat fokus på, at hverdagen er sundhedsfaglig forsvarlig og tryg for både børn og voksne. Derfor vil aflevering og afhentning fx stadig foregå udendørs for at mindske smittekæder, og børnene omgås ikke hinanden på tværs af stuerne. Der vil også fortsat være fokus på udeliv og frisk luft.