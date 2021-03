Brøndby Cup er en af de store traditionelle fodboldturneringer for piger og drenge. Nu har Brøndbyernes IF, sammen med tre andre cup-arrangører, rettet henvendelse til myndighederne. Foto: Bjørn Armbjørn

Klar med fodbold: Vi har brug for en plan

Vestegnen - 29. marts 2021 kl. 11:28 Kontakt redaktionen

- Vi er lettere optimistiske.

Sådan lyder en melding fra blandt andre Brøndbyernes IF, der er arrangør af den store fodboldturnering Brøndby Cup. Den skal efter planen finde sted i uge 30, og klubben håber på, at den vil kunne afholdes i år - i modsætning til sidste år, hvor man måtte aflyse.

Brøndbyernes IF er gået sammen med tre andre fodboldturneringer om en henvendelse til myndighederne. Foruden Brøndby Cup drejer det sig om Dana Cup, Nørhalne Cup og Vildbjerg Cup.

- For os drejer det hele sig jo om at komme på banen med vores fodboldturneringer, der samler tusindvis af unge, som nu hungrer efter at komme ud i det fri og opleve værdien af det sociale samvær, lyder det blandt andet i den fælles henvendelse.

»Vores fodboldcups, der skaber og udbygger gejst og selvværd, involvering, sammenhængskraft og engagement, har behov for en plan, der sikrer, at vores aktiviteter igen bliver bæredygtige ... Vi arbejder ud fra den forudsætning, at vi SKAL i gang med de sunde aktiviteter, og at de skal finde sted under betryggende sundhedsmæssige betingelser. Vi følger fuldt ud de anvisninger, der kommer fra sundhedsmyndighederne og de betingelser, der udstikkes fra vores organisationer.

Samtidig har vi en opfordring til de lokale myndigheder.

De bliver afgørende for administrationen af og kontrollen med effektueringen af restriktionerne.

Det er nu, der er behov for, at man i kommune og region sætter sig sammen med cup-arrangører og formulerer en administrationsprotokol.

Spørgsmål som hygiejnevaretagelse, indkvartering, transport, kampafvikling, social adfærd mm. skal være afklaret, når der fra sundhedsmyndighederne og det politiske system gives grønt lys for en åbning. Vi forestiller os, at der bliver forhold, som vi ikke er vant til, men vi skal nok være rustet til at imødekomme dem.

Vi ønsker at være en integreret del af genåbningen af Danmark, og vi skal nok bidrage til, at det sker forsvarligt,« lyder det i den fælles henvendelse.

Brøndby Cup er en af de store, traditionelle sommerturneringer for piger og drenge, og har over årene udviklet sig til et stævne af høj international kvalitet.

Brøndby Cup har en kæmpe betydning. Både for deltagere, de mange frivillige i Brøndby og for klubbens økonomi. Derfor var man også ærgerlige over, at det var nødvendigt at aflyse sidste år.

I sommeren 2019 deltog 322 hold fra Vestegnen og resten af verden i Brøndby Cup. Flere end 4.000 pige- og drengespillere var med, og desuden et stort antal trænere, ledere, forældre m.fl.

En stor dedikeret gruppe af Brøndby-frivillige stiller op til Brøndby Cup for at varetage de mange funktioner, og deres arbejde indebærer, at ungdomsfodbolden i Brøndbyernes IF kan støttes økonomisk.