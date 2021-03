Se billedserie Kim Limkilde-Welcher er godt tilfreds med sit liv i dag, hvor han læser på universitetet. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Kim læser på uni som 54-årig: Det er aldrig for sent

Vestegnen - 07. marts 2021 kl. 18:15 Af Pernille Rohde Kontakt redaktionen

- Da jeg var i midten af trediverne, mente jeg, at jeg var for gammel til at gå i gang med en ny uddannelse. Da jeg var 48, påbegyndte jeg ny uddannelse, skriver Kim Limkilde-Welcher som indledning i den bog, han netop har udgivet 'Ny uddannelse 50+ eller derunder'.

Kim er for længst færdig med den pædagoguddannelse, han gik i gang med som 48-årig. I dag er han 54 år og i gang med en kandidatuddannelse. Han bor i Brøndby med sin kone og deres syvårige datter.

At han har skrevet en bog om at uddanne sig, sent i livet, skyldes, at han gerne vil give andre, der står midt i livet mod på at gå i gang med en uddannelse. Det er nemlig aldrig for sent, mener Kim.

I dag bruger han sin pædagoguddannelse i et vikariat på en socialpædagogisk institution, mens han sideløbende læser faget 'By, bolig og bosætning' på Ålborg Universitet.

Kim er lykkelig for nu at være i gang med det, han i mange år og har drømt om.

- Jeg ærgrer mig bare over, at jeg ikke gik i gang noget før, siger han.

Da Kim Limkilde-Welscher i sin tid besluttede at læse til pædagog, havde han i flere år været plaget af en diskusprolaps i nakken. Han kunne ikke længere varetage sit arbejde som selvstændig havemand og vidste ikke, hvordan han skulle komme videre i livet.

- Uddannelsesmæssigt havde jeg kun 10.klasse og det så jeg som en stor begrænsning. Men det viste det sig ikke at være. For at kunne læse til pædagog, skulle jeg tage en et-årig HF og derefter startede jeg på professionshøjskolen Absalon, fortæller Kim.

Kast dig ud i det Han gjorde sig en del tanker om, hvordan det ville være at starte på en uddannelse så sent. Hvad ville venner og bekendte tænke og hvordan ville han blive taget imod på uddannelsen?

- Det vigtigste råd jeg kan give til andre, må være, at se bort fra selvhøjtideligheden og kaste sig ud idet. Det er dog meget vigtigt at gøre et godt forarbejde, så man får valgt den rigtige uddannelse, siger Kim.

- Brug rigtig god tid på at få afklaret, hvad det er, du går og drømmer om. Det er også altafgørende, at du får kortlagt, hvad der kan lade sig gøre økonomisk. Når man er et modent menneske, har man ofte familie og økonomiske forpligtelser og derfor skal man finde ud af, hvordan man kan få det til at hænge sammen økonomisk mens man læser. Skal man på SU, kan det blive nødvendigt at supplere med SU-lån. Det kan også være, at man har stor friværdi i sin bolig, som man kan trække på. Måske er man i et job, hvor man vil have mulighed for at gå ned i tid, mens man læser. Der er mange muligheder og er man i tvivl, kan A-kassen eller jobcentret som regel hjælpe, siger Kim Limkilde-Welcher.

Følte mig ikke anderledes De bekymringer han gjorde sig om, hvordan de andre (yngre) studerende på uddannelserne ville tage imod ham, viste sig ikke at holde stik.

- På pædagogstudiet er gennemsnitsalderen omkring de 30, men jeg var ikke den eneste, der var ældre. Og jeg følte mig ikke anderledes end de andre. Vi gik fint i spænd. Til gengæld har jeg fået mange positive tilkendegivelser fra medstuderende om, at de synes, det er godt gået, at tage en uddannelse i min alder, fortæller Kim.

På universitetet er han omgivet af yngre studerende, mange af dem kommer direkte fra gymnasiet. Men heller ikke her, har han oplevet det store skel mellem sig selv og dem.

- Det kommer meget an på, hvilken indstilling til livet, man har. Jeg har mødt 30-årige, der virker gamle. De har måske haft det samme job i mange år allerede, laver det samme hver dag og går bare og venter på at kunne komme på pension. Det er ikke alderen, der er afgørende for, om man kan tage springet, det er modet og livslysten. Og jeg er sikker på, at det stimulerer hjernen, at man tager en uddannelse og lærer noget nyt. På den måde holder man sig i gang. Og jeg regner ikke med, at gå på pension, når jeg er 67 år. Jeg kan godt lide at arbejde og glæder mig til at jeg er færdig som kandidat, siger Kim. Hans drøm er at komme til at arbejde som selvstændig konsulent indenfor by, bolig og bosætning.

Bogen 'Ny uddannelse 50+ eller derunder' er udkommet på Saxos forlag.