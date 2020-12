Kig op: Stjerner og planeter på nytårshimlen

Se billedserie Der er flere himmellegemer, man kan se efter på stjernehimlen omkring nytår. Det fortæller museumsinspektør Lars Occhionero fra Kroppedal Museum. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Vestegnen - 31. december 2020 kl. 16:14 Af lisbeth jansen Kontakt redaktionen

Når blikket alligevel er rettet mod himlen nytårsaften for at betragte fyrværkeri, kan man - forudsat at det er skyfrit - samtidig se efter flere forskellige astronomiske himmellegemer, som eksempelvis stjernebilleder og synlige planeter.

I hvilken retning man med fordel kan se, og hvad man konkret skal se efter, har Lars Occhionero et par bud på.

Han er astrofysiker og museumsinspektør for astronomi og astronomihistorie på Kroppedal Museum, der ligger i Vestskoven på grænsen mellem Taastrup og Albertslund.

Stjerner og planeter - Det største der sker, er planeterne Jupiter og Saturn, der kommer meget tæt på hinanden. Sidst det skete var i år 1623, så det er en relativ sjælden ting at opleve. Egentlig skete det den 21. december, men nytårsaften vil planeterne stadig være synlige lige når solen går ned om eftermiddagen. Man skal se mod sydvest helt nede i horisonten. Månen er også fuld den aften, så det kan være svært at få øje på, fortæller Lars Occhionero.

Fænomenet med to planeter, der står på linje og derfor ligner én samlet lyskilde, kalder man en konjunktion.

- Derudover er Mars synlig. Planeten toner frem midt på dagen, står højest på himlen klokken 19 og kan ses indtil klokken 2 om natten, når den går ned. Den er flot og rød, og er så klar, som den næsten kan blive, forklarer Lars Occhionero. Artiklen fortsætter efter billedet

Han kommer også ind på et af stjernehimlens mest genkendelige stjernebilleder, Orion, der har sit navn efter en græsk sagnhelt, samt himlens klareste stjerne.

- Stjernebilledet Orion står også på himlen nytårsaften, og den klare stjerne Sirius dukker op nær ved omkring klokken 21. Så lige ved midnat nytårsaften kan man, hvis man ser mod sydvest, se månen til venstre, Orion ved siden af og Mars ude til højre, lyder vurderingen.

- Hvis man enten er længe oppe nytårsaften, eller står tidligt op den 1. januar, så kan man klokken 7.23 i vest se den internationale rumstation ISS. Det er en ret stor satellit, som fylder en del. Den går ned igen klokken 7.30, og man skal se mod sydøst, siger Lars Occhionero.

Højdepunkter i 2021 Museumsinspektøren peger på flere særlige astronomiske begivenheder synlige fra Danmark, der er værd at notere sig i år 2021.

- Stjerneskudssværme er en tilbagevendende begivenhed hvert år. Eksempelvis Perseiderne den 12. og 13. august 2021. Den 10. juni sker en ringformet solformørkelse. Fra Danmark vil man dog se den som en partiel solformørkelse. Målt fra Risby i Albertslund vil den begynde klokken 11.33, være på sit max klokken 12.41 og slutte 13.51 den dag, siger han.

Lars Occhionero ser også frem til at følge diverse rumfartøjer i 2021. Heriblandt hvordan det vil gå missionerne til Mars. Artiklen fortsætter efter billedet

- Der var tre missioner til Mars, hvor fartøjer blev sendt af sted fra Jorden i juli 2020. Den første af dem, er Emiraternes HOPE, der forventes i kredsløb om Mars 9. februar. Men også Kina har sendt fartøjet Tianwen-1, og USA har sendt fartøjet Mars 2020. Det glæder jeg mig meget til at følge, siger Lars Occhionero.

Han nævner også en anden stor begivenhed, nemlig Hubble-teleskopets afløser James Webb-teleskopet, der er planlagt til at blive opsendt i rummet den 31. oktober 2021.

Gode lokale udsigtssteder Museumsinspektøren har et par bud på gode lokale udsigtssteder. Det er ikke uden grund, at astronomen Ole Rømer havde sit landobservatorium i Vridsløsemagle i slutningen af starten af 1700-tallet.

- Ude nær Kroppedal Museum er der flere gode steder i det landlige område, blandt andet Ole Rømers Høj, hvor man i sin tid troede, at hans observatorium lå (det lå dog et andet sted, red.). Vestskoven er også god, men der er træerne lidt i vejen for at kunne se horisonten. Faktisk er Vikingebroen mellem Taastrup og Albertslund et rigtigt godt sted at observere fra. Ved Hedehusene er naturområdet Hedeland også godt. Generelt skal man nemlig væk de store byer og gadelamper, og man skal særligt have udsyn mod syd, hvor planeterne står højest, lyder det fra Lars Occhionero.

Ud over de nævnte steder, er der dermed en række muligheder på Vestegnen, hvor omgivelserne er mørke.

Med forbehold for eventuelle corona-restriktioner, er der planlagt en såkaldt stjerneaften på Kroppedal Museum den 13. januar 2021, hvor der den aften er særligt fokus på astrofotografering, altså at tage billeder af himlen. Og i februar er der to stjerneaftener for børn, igen hvis coronaen tillader det.