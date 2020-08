Kendt manipulations-ekspert skal i manegen

Her forbløffede han med tankemanipulationer, der efterlod seerne måbende hjemme i stuerne, når han kunne forudsige sine "ofres" handlinger og valg. På Cirkusmuseet vil man kunne opleve disse evner på nært hold i et show, der skaber lige dele forundring og underholdning.

- Vi er enormt glade for at få en kapacitet som Jan til museet, som virkelig kan vise noget af det ypperste indenfor tankemanipulationer. Og dette ikke blot i dansk regi, men også internationalt.

Der vil være et begrænset antal pladser pga. de nødvendige corona-forholdsreglser, hvilket blot giver mulighed for de heldige at få en endnu større og mere intim oplevelse. Showet spiller kl. 20 i Fægtesalen, Alarmpladsen 6 og billetter skal købes via billetlinket på www.cirkusmuseet.dk.