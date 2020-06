Kendt YouTuber sætter fokus på chaufførfaget

"Vi skal have flere unge til at vælge transportbranchen og chaufførfaget til. Derfor er vi glade for muligheden for at facilitere et event, der på en underholdende måde sætter fokus på chaufførmanglen i Danmark. Nu glæder vi os til at se Alexanders film. Han har et stort og ungt publikum, som forhåbentlig vil lytte til alt det, han har lært om, hvordan det er at være chauffør og arbejde i transportbranchen, siger direktør for Dekra Erhvervsskole, Anja Brauner Kristiansen.