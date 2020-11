Kender du ham: Truede taxichauffør med kniv

Vestegnens Politi fotoefterlyser en mand, som mistænkes for at true en taxachauffør med kniv i Ishøj.

Mens en taxachauffør parkerede sin hyrevogn ved Ågården og Bjerggården i Ishøj, satte en mand sig pludseligt ind i bilen og truede chaufføren med en kniv. Det fik chaufføren til at flygte, og da han vendte retur til bilen, var gerningsmanden væk.

Episoden skete torsdag den 8. oktober 2020 cirka klokken 01.30 og blev anmeldt nogle dage senere.

Siden har Vestegnens Politi søgt at identificere den mistænkte - uden held - og derfor beder efterforskerne nu offentligheden om hjælp:

- Vi frigiver nu et par billeder af den mistænkte i håb om, at nogen kan hjælpe os med at få sat et navn på, siger politikommissær Søren Andersen, Vestegnens Politi.

Politikommissæren tilføjer, at sagen efterforskes som et forsøg på røveri, og at manden på fotoet også er velkommen til selv at henvende sig til politiet.

Den mistænkte beskrives som en mand med et mellemøstligt udseende, 25-30 år, almindelig af bygning, 175-180 cm høj, mørkt hår og mørkt skæg. Han var iført hue og en tyk trøje.

Ved man hvem han er, eller hvor han færdes, så kontakt Vestegnens Politi døgnet rundt på telefon 43861448.