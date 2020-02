Kender du ham: Mistænkt for hjemmerøveri

Vestegnens Politi har efter godt en måneds efterforskning valgt at gå ud med en fotoefterlysning af den 39-årige Morten Baldur Karrebæk Pust.Han er mistænkt for at have været med til et hjemmerøveri i Hvidovre i begyndelsen af januar.

Hvis man kender til hans færden, skal man kontakte Vestegnens Politi. Det kan ske døgnet rundt på telefon 43861448.

Politiet mistænker Morten Baldur Karrebæk Pust for at have været en af tre gerningsmænd, der den 2. januar mellem klokken 01.30-02 brød ind hos en ung kvinde på Holmelundsvej i Hvidovre med hensigt til at begå hjemmerøveri.

En årvågen nabo hørte støj og varskoede politiet, der ankom til lejligheden kort efter.

Det fik gerningsmændene til at flygte, men en af de formodede gerningsmænd faldt under flugten, brækkede anklen og blev anholdt af politiet. Også en anden mistænkt gerningsmand blev anholdt kort derfra.

Nu vælger politiet at offentliggøre navn og billede på den tredje mand, der mistænkes i sagen.

- Vi har opsøgt den mistænkte i det miljø, hvor han plejer at færdes, og vi har givet hans pårørende besked om at han skulle melde sig - men uden held. Derfor vælger vi nu at offentliggøre hans navn og billede, siger politikommissær Ole Nielsen.