Kattejammer Rock på scenen

Vestegnen - 30. maj 2018

Hele Vestegnens Teater Vestvolden er klar med nyt program til den kommende teatersæson, og en af forestillingerne er Kattejammer Rock. Og to andre populære forestillinger kommer igen på plakaten.

Der er masser af levende oplevelser for børn og unge og deres voksne, når tæppet går for den kommende sæson på teatret i Hvidovre.

Som professionelt teater producerer Teater Vestvolden hvert år nye teaterforestillinger skabt af nogle af landets førende scenekunstnere. Den kommende sæson byder på en urpremiere på den musikalske forestilling Kattejammer Rock, der er en nyskrevet forestilling med virtual reality før børn og unge fra 12 år og deres voksne.

For 40 år siden sang unge fra Vesterbro Ungdomsgård sig hele vejen til hitlisterne og ind i folks hjerter. Nu bliver de stærke og elskede sange afsæt for en nyskrevet forestilling, der hylder pladen og sætter et spejl op for vor tids unge. »Kattejammer Rock« udkom i 1976 og røg ind på hitlisterne med sange som 'Her i vores gård' og 'Baggårdskat', der beretter om livet som ung på Vesterbro.

I Teater Vestvoldens forestilling danner børnenes sange baggrund for en helt ny historie fortalt gennem konkrete vidneskildringer af unge fra Hvidovre og på Vestegnen, fortæller Teater Vestvoldens teaterchef Stephan Pollner.

»Sangene på Kattejammer Rock er skrevet af børn og unge, og selv om pladen udkom i slutningen af 70'erne, så fortæller hver eneste sangtekst en historie, som børn og unge kan relatere til i dag. Vi spejler de berømte sange med en ny historie, der er baseret på unges livserfaringer i Hvidovre og på Vestegnen. Fyrre år er gået fra pladen udkom, men vi oplever stadig, at der er børn og unge, der må vokse op med begrænsede muligheder. Forskellen er, at de baggårdskatte, som børnene fra Vesterbro Ungdomsgård synger om, dem finder man i dag i forstæderne, da storbyerne er blevet for dyre at bo i for almindelige mennesker. Forestillingen handler om dem. Vor tids unge baggårdskatte, der har hele livet foran sig. Men hvilket liv, kan de se frem til?« siger Stephan Pollner.

Forestillingen Kattejammer Rock blander musik, teater og visuelle oplevelser. Forestillingen gør blandt andet brug af den nyeste virtual reality-teknologi til at fortælle historien om et moderne ungdomsliv og give publikum en helt særlig oplevelse.

Kattejammer Rock får urpremiere 6. september 2018.

Populære gensyn Den kommende sæson byder på et gensyn med Teater Vestvoldens populære forestilling Taynikma - skyggens vilje, der blander mangategneserie, pantomime og ballet i en hæsblæsende actionforestilling for børn fra syv år og deres voksne.

Taynikma - skyggens vilje er baseret på den danske bestseller bogserie, der er solgt i mere end en halv million eksemplarer. En nyskabelse på det danske børnebogsmarked, halvt manga-tegneserie, halvt roman, og for første gang overført til teatret i et eventyrligt univers.

Man behøver ikke have læst Taynikma-bøgerne på forhånd, så længe man bare holder af fede effekter, koreografiske stunts og intens underholdning, hvor alle kan være med. Taynikma - skyggens vilje kommer på plakaten i marts 2019.

Fucking Åmål er Teater Vestvoldens og teater Hils Din Mors teaterversion af den svenske kultfilm 'Fucking Åmål'. Forestillingen oplevede massiv anmelder- og publikumssucces i den forgangne sæson og er netop blevet nomineret til Årets Reumert for bedste ungdomsforestilling.

Fucking Åmål er på plakaten i oktober 2018.

Jul og comedy Traditionen tro præsenterer Teater Vestvolden en rigtig juleforestilling for hele familien, når det Turnerende Teater kommer på på besøg med »Juleevangeliet«.

Dukker, lys, lava, engle og meningen med livet berøres gennem en anderledes fortalt julefortælling for børn og voksne, der virkelig får en til at mindes julens og ikke mindst livets vigtigste essens: kærligheden. Juleevangeliet er for børn fra fem år og resten af familien og kan opleves fra den 22. november på Teater Vestvoldens nye intime børnescene Nøøj' det for børn.

Teater for de mindste er der også på programmet, når Lene og Lillebror mødes i teaterbussen gennem et gammelt fjernsynsapparat på tværs af tiden. Med animationer, nyskrevet musik og sange støder fortid og fremtid sammen og bliver til et magisk nu. Lene og Lillebror er for de 4-7-årige og kan opleves fra den 12. februar 2019 i Teater Vestvoldens Teaterbus, der er et specialbygget teater på fire hjul.

Ud over professionel teater af højeste kvalitet er Teater Vestvolden kendt for at være hele Hvidovres comedy-scene. I den kommende sæson er der vanen tro masser af upassende underholdning med stand-up-showet Open Mic, der kommer på plakaten den første onsdag hver måned.

Man kan læse mere om alle sæsonens forestillinger og arrangementer på Teater Vestvoldens hjemmeside teatervestvolden.dk

Bestiller man inden 1. juni er alle forestillinger gratis for børn og unge under 25 år. Voksne betaler entré.