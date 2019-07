Foto: Bjørn Armbjørn

Kastede værktøj efter sine børn: Dømt for mishandling

Vestegnen - 04. juli 2019 kl. 06:25 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Over en periode på i hvert fald fem år mishandlede en 50-årig dansk mand fra Brøndby to af sine børn, der i dag er i starten af teenagealderen.

Retten i Glostrup fandt det bevist, at børnene i årevis blev udsat for både simpel vold og grov vold, og netop varigheden af den jævnlige vold gjorde, at den 50-årige mand - der ikke tidligere har været i konflikt med loven - blev dømt for mishandling, nøjagtig som anklagemyndigheden ved Vestegnens Politi havde nedlagt påstand om. Den 50-årige fik en dom på fem måneders ubetinget fængsel.

De to drenge blev, mens de boede hos faren, udsat for både slag og spark, såkaldte smølfespark, at få kastet værktøj efter sig mm. De mærker, som drengene fik, bortforklarede de med, at de var faldet eller havde været oppe at slås. Eller også klappede de slet og ret i, når de blev spurgt til mærkerne.

Det var først i marts i år, at den grove sag rullede. Det var et familiemedlem, der reagerede og hentede de to drenge. Sammen gik de til Vestegnens Politi, der startede en efterforskning og blandt andet foranstaltede videoafhøringer af de to drenge.

Anklagemyndigheden ved Vestegnens Politi havde tiltalt den 50-årige far for vold over en periode på otte år, men Retten i Glostrup lagde dog »kun« til grund, at volden var foregået i mindst fem år.

- Det er vold at slå børn, og det er noget politiet og anklagemyndigheden ser alvorligt på. Slår man børnene kontinuerligt og over flere år, kan der være tale om mishandling. Det har vi ment var tilfældet i denne sag, og derfor har vi lagt op til en højere straf, hvilket retten har været enig i, siger anklagerfuldmægtig Mette Damgaard, der har ført sagen for anklagemyndigheden ved Vestegnens Politi.

Den 50-årige mødte ikke op i retten, og derfor kendes hans forklaring ikke. Hans forklaring til Vestegnens Politi, da sagen startede, blev derfor brugt under retssagen, ligesom der blev ført vidner. Den 50-årige mand har erkendt nogle forhold, men langt fra alle de forhold, som han nu er dømt for.

Det er uvist, hvordan den 50-årige mand stiller sig til dommen.

De to iøvrigt velfungerende drenge bor nu hos deres mor, og har gjort det siden sagen kom frem i lyset.