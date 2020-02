Kassevogn brændt af

En kassevogn brændte natten til lørdag af i Albertslund.

Hovedstadens Beredskab og Vestegnens Politi rykkede klokken 01.20 ud til Egelundsvej ved Kratager, og kunne konstatere, at der var ild i en kassevogn. Ilden nåede som sådan ikke at sprede sig til andre biler, men en anden bil fik varmeskader.

Vestegnens Politi foretog undersøgelser på stedet for at finde tekniske spor, men har ikke på nuværende tidspunkt et bud på, om branden var påsat eller om det var en teknisk fejl på bilen, der startede branden.