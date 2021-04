Karina og hunden Texas løber til fordel for indlagte børn

Ruten, som Karina og Texas skal tilbagelægge, løber fra Albertslund Station til Hvidovre Hospital og er 9,7 kilometer lang, og på distancen skal de indsamle midler til Børneulykkesfondens initiativ Legeheltene, der arbejder for at skabe aktiv leg og bevægelse for indlagte børn i Danmark og give børnene et velfortjent frirum fra sygdom.

- Fællesskab er mit nøgleord, og jeg elsker at løbe sammen med andre og dele glæden ved at bevæge sig. Det er min motivation. Heltestafetten er i den grad et fællesskab, jeg glæder mig over at være en del af. At kunne hjælpe indlagte syge børn ved at samle ind til Legeheltene er en fantastisk mulighed, som jeg ikke vil gå glip af, siger Karina Brotoft.