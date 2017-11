Kaos i går: Vejarbejde færdigt i dag

For at trafikken til og fra Avedøre Holme tirsdag kan afvikles uden for store gener henstiller Hvidovre Kommune til, at virksomhederne følger denne kørselsvejledning:

I de kommende dage vil der blive malet striber på asfalten. Hvidovre Kommune forventer ikke, at dette arbejde vil medføre store gener for trafikken.

Mandag eftermiddag var der så meget kaos, at Vestegnens Politi måtte rykke ud og få trafikken til at glide bedre. Det ændrede dog ikke på, at der var massiv kø, blandt andet for at komme igennem rundkørslen på Stamholmen og videre ad motorvejen.