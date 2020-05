Flere og flere investerer i en elcykel. Nu giver BG Cykler i Glostrup mulighed for at prøve en elcykel inden man investerer.

Send til din ven. X Artiklen: Kan prøve en elcykel Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kan prøve en elcykel

Vestegnen - 12. maj 2020 kl. 17:35 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er mange gode grunde til at købe en elcykel, og det gør flere og flere.

Hvis man overvejer at anskaffe sig en elcykel, er det en god idé at starte med en prøvetur, så man finder den helt rigtige model, der passer. Nu har man muligheden for at prøvekøre en elcykel, når BG Cykler i Glostrup inviterer til elcykeldage den 15.-17. maj.

Der er mange gode grunde til at investere i en elcykel. Med en elcykel er det ikke længere uoverkommeligt at cykle lange afstande, i modvind eller op ad bakke. Man er fysisk aktiv og får frisk luft til gavn for sundheden, men kommer ikke svedig og stakåndet frem. Sammenlignet med en bil er der tusindvis af kroner at spare i forhold til købspris, benzin, forsikringer og vedligeholdelse. Og med elcyklen udleder man ikke CO2, holder i lange køer, venter på offentlig transport eller bruger tid på at lede efter parkeringspladser.

Hos BG Cykler i Glostrup oplever man da også, at flere og flere har fået øjnene op for elcyklens mange fordele.

- Vores kunder kommer fra et område tæt på København, og de er trætte af lange bilkøer, problemer med at finde parkeringspladser, og at busruter bliver nedlagt. Det er efterhånden lettest at komme frem på cykel, og her er elcyklen en rigtig god pendlercykel, siger Bjørn Guldbech fra BG Cykler i Glostrup.

Han anbefaler, at man prøvekører en elcykel inden man køber, og derfor inviterer BG Cykler til elcykeldage, hvor alle har mulighed for at prøvekøre nogle af de bedste elcykler. Det sker fredag den 15. maj kl. 10-18 og lørdag den 16. maj og søndag den 17. maj kl. 10-15 på Højvangsvej, som er pladsen bag ved butikken. Her er BG Cykler klar til gratis at rådgive og vejlede. Det er gratis at deltage og tilmelding er ikke nødvendig.