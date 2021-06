Kunsten skal rykke tættere på børn og unge i Brøndby. Fra venstre er det skuespiller og instruktør Camilla Lohmann, scenograf Charlotte Calberg, leder af Brøndby Ungdoms- og Musikskole Troels Wassard Lund og ledelses- og proceskonsulent Pia Hansen.

Send til din ven. X Artiklen: Kan noget særligt: Kunsten rykker tættere på børn og unge Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kan noget særligt: Kunsten rykker tættere på børn og unge

Vestegnen - 03. juni 2021 kl. 13:18 Kontakt redaktionen

Der sættes turbo på kunsten for Brøndbys børn og unge, når to huskunstnere rykker ind på ungdoms- og musikskolen efter sommerferien. Takket være midler fra Statens Kunstfond skal nye kreative ideer bringe Brøndbys yngste tættere på kunsten.

Selvom 2020 stod i nedlukningens tegn og selvom børn og unge ikke kunne mødes som de plejer, så har Brøndby Ungdoms- og Musikskole brugt tiden på at lægge planer for, hvordan der kan sættes turbo på børns og unges aha-oplevelser med kunstens og kulturens forunderlige verden.

Arbejdet har resulteret i, at Brøndby Ungdoms- og Musikskole sammen med to engagerede kunstnere har søgt og fået 660.000 kroner fra Statens Kunstfond til at eksperimentere med nye tilgange til at bringe børn og unge tættere på kunst.

- Kunst kan noget særligt og kan være en øjenåbner i børn og unges liv og i deres rejse frem mod at blive hele mennesker. Den mulighed skal være let tilgængelig for alle, og ikke kun for de få. Derfor er jeg glad for, at vi nu søsætter dette store projekt, som forhåbentligt vil give mange af vores unge en oplevelse med kunst, de ellers ikke ville have fået, udtaler Harun Muharemovic, formand for Brøndby Ungdoms- og Musikskoles bestyrelse. Artiklen fortsætter under boksen

Brøndby Ungdoms- og Musikskole I januar 2020 blev Brøndby Ungdoms- og Musikskole lagt sammen under én bestyrelse.



Ud over ungdomsskole, ungdomsklubber og musikskole hører skoletjenesterne/besøgsstederne Naturskolen, Sejlerhuset og Middelalderlandsbyen samt ungekulturhuset Pilegården med til den samlede organisation, hvor langt de fleste kommunale institutioner for fritidsliv hører til.



Brøndby Kommune har fået tildelt midler fra Kunstfondens pulje »Artist in residence«. Her kan kommuner søge fonden om lønmidler til at indgå i partnerskaber med en eller flere udøvende kunstnere i en længere periode, for at nytænke og fremme børn og unges møder og involvering i kunst.

Overflødighedshorn skydes i gang Kunsteksperimenterne begynder til august i år, hvor to kunstnere rykker ind på ungdoms- og musikskolen i Brøndby.

Det er scenograf Charlotte Calberg og skuespiller/instruktør Camilla Lohmann, der med deres kunstfaglige viden og kunstneriske professionalisme ved, hvordan man kan vække gnisten og begejstringen for kunst.

- Vi glæder os rigtig meget til samarbejdet. Det åbner op for helt nye perspektiver på, hvordan vi gør tingene. Samtidig er det et overflødighedshorn at have to erfarne kunstnere, der kan inspirere til kreative forløb, hvor børn og unge åbner op for skaberglæden og selv er udøvende kunstnere, udtaler leder af Brøndby Ungdoms- og Musikskole, Troels Wassard Lund.

Godt kendte i Brøndby Det kunstneriske partnerskab strækker sig over 11 måneder, hvor brugere, medarbejdere og kunstnere skal lege og eksperimentere med nye måder at bringe ungdoms- og musikskolens mange forskellige tilbud i spil. Når lige store dele nysgerrighed og den kreative skabertrang slippes løs, sker det med udgangspunkt i både kommunens kulturpolitik og Strategi 2030, så der sikres sammenhæng til kommunens andre udviklingsområder hvor dannelse, fællesskab, inddragelse og klima gennem kultur- og naturoplevelser er omdrejningspunkter.

Kunstnerne er godt kendte i Brøndby, hvor de tidligere har lavet teaterprojekter med klasser på Brøndby Strand Skole.