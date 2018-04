Borgmester Ole Bjørstorp var i Folketinget for at tale Ishøjs sag i forbindelse med den nye udligningsordning.

Kan miste millioner: Ønsker særordning

Vestegnen - 09. april 2018 kl. 10:44 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Med Ishøjs borgmester Ole Bjørstorp i spidsen, har en delegation fra Ishøj Kommune netop været i Folketinget i et forsøg på at undgå en stor million-regning i forbindelse med en ny udligningsreform.

Ishøj står til at miste 54 millioner kroner om året i tilskud fra landsudligningen, som regeringen vil reformere. Udligningsordningen fordeler penge mellem såkaldt rige og fattige kommuner. Forhandlingerne om udligningsreformen skulle være afsluttet før påske, men er fortsat i gang. Det er uvist, hvornår parterne opnår et resultat.

Forleden havde delegationen fra Ishøj fået foretræde for Folketingets social-, indenrigs- og børneudvalg, som udligningsordningen hører under.

Det er blot et af flere skridt, som Ishøj Kommune har taget i de seneste måneder, for at gøre opmærksom på de alvorlige konsekvenser, som udligningsforslaget vil have for Ishøj, hvis det bliver stemt igennem, som det ser ud nu.

»På de to områder, hvor vi har mest brug for hjælp, står vi til at miste mest i tilskud. Det er i forhold til indvandrere med ikke-vestlig baggrund, som vi jo har flest af, og så i forhold til beskæftigelse, hvor vi har landets højeste arbejdsløshed. Konsekvensen vil enten være massive besparelser eller en skattestigning på op til to procent, og det kan vi ikke leve med,« siger borgmester Ole Bjørstorp, som synes, at udvalget virkede til at være lydhøre overfor Ishøjs argumenter.

»Udvalgsmedlemmerne stillede spørgsmål og skrev noter undervejs, så vi følte os bestemt hørt. Men de kunne selvfølgelig ikke love noget, da forhandlingerne stadig er i gang. Vi blev sendt hjem med det svar, at de ville kigge på vores problemer, og så bad de os om at præcisere vores ønske om en særordning for Ishøj,« fortæller Ishøjs borgmester.

Kommunen ønsker en særordning, hvor Ishøj i en overgangsperiode bliver kompenseret via et særtilskud for det, den måtte miste i udligningen. I øvrigt en løsning, som embedsmændene i regeringens finansieringsudvalg også har foreslået, da Ishøj bliver hårdest ramt af alle kommuner ligegyldigt, hvordan de regner på tallene i udligningen.

Ishøjs borgmester fremførte overfor udvalget også ønsket om, at staten frigiver nogle af de mange arealreservationer, så kommunen kan få plads til flere boliger og virksomheder og dermed få flere skatteindtægter. Derudover fortalte Ishøjs borgmester, at kommunen ønsker at få større ansvar for beskæftigelsesindsatsen, som i dag varetages af Vallensbæk Kommune på grund af et forpligtende samarbejde.

Ishøjs borgmester Ole Bjørstorp forventer, at kommunen får et svar på de økonomiske konsekvenser af udligningen senest i slutningen af juni, hvor kommunen skal i gang med arbejdet med næste års budget. Det er planen, at den nye udligningsordning skal træde i kraft fra 1. januar 2019.